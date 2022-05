Recorded Future uzbraja podmioty prywatne i państwowe w najbardziej kompleksowe rozwiązanie w zakresie cyberochrony, umożliwiając szybkie reagowanie na zagrożenia

Nowa platforma daje dodatkowe możliwości zapobiegania nadużyciom wobec marek, wykrywania wycieków danych, wizualizacji i prioretyzacji zagrożeń oraz ochrony powierzchni ataku.

BOSTON, 12 maja 2022 r. /PRNewswire/ -- Recorded Future , największa na świecie firma w branży cyberochrony, ogłosiła dzisiaj wprowadzenie najnowszego rozwiązania - działającej w chmurze platformy cyberochrony Intelligence Platform , która zapewnia nowe możliwości w zakresie wykrywania i likwidowania zagrożeń dla marek i danych organizacji oraz powierzchni ataku.

Przyspieszony rozwój i akumulacja zagrożeń we współczesnym cyfrowym świecie stwarza warunki do przeprowadzania cybernetycznych, fizycznych, dezinformacyjnych, a nawet ataków na cele nieposiadające odpowiednich zabezpieczeń. Wprowadzając najnowsze rozwiązanie w postaci Intelligence Platform, firma Recorded Future rozbudowuje zakres ochrony cybernetycznej o kolejne zagrożenia, infrastruktury i cele, zapewniając klientom ogląd sytuacji niezbędny do podejmowania zdecydowanych działań przeciwko adwersarzom.

„Wyprzedzanie zagrożeń płynących ze strony służb państwowych i przestępców jeszcze nigdy nie było tak trudne. Wprowadzone rozwiązanie Recorded Future daje organizacjom nowe potężne narzędzia do zapobiegania nadużyciom wobec marek, wykrywania wycieków danych, wizualizacji i prioretyzacji zagrożeń oraz ochrony powierzchni ataku" - powiedział Craig Adams, Chief Product & Engineering Officer w Recording Future.

Monitorowanie zagrożeń dla marki w czasie rzeczywistym w całym internecie

Brand Intelligence w obrębie platformy firmy Recorded Future to jedyna funkcja, która korzysta z masowego samouczenia się maszyn w celu wykrywania zagrożeń w internecie dla logotypu marki, przypadków porwania adresów URL oraz złośliwych domen. Organizacje mają teraz możliwość monitorowania przeszłych i bieżących zdarzeń w czasie rzeczywistym dzięki nowej funkcjonalności, która dostarcza dane dotyczące zagrożenia i schematy działania w zakresie walidacji ustaleń i reagowania na nie. Dodano również funkcję wykrywania w całym internecie naruszeń logotypów z rozpoznawaniem znaków, dzięki której można podjąć działania w celu usuwania takich naruszeń w sieci.

Więcej niż uwierzytelnianie wielopoziomowe

Dysponując ponad 10 mld tożsamości i zwiększonym zasięgiem ochrony przed logami złośliwego oprogramowania, wyciekami danych i pozyskiwaniem haseł, stworzona przez Recorded Future funkcja Identity Intelligence pozwala wykrywać naruszenia tożsamości w czasie rzeczywistym, zapewniając dodatkową warstwę ochrony poza samym uwierzytelnianiem wielopoziomowym. Co więcej, Identity Intelligence zwiększa skuteczność rozwiązań Identity Access Management (IAM -zarządzanie dostępem do tożsamości) poprzez integracje, które wprowadzają dane potrzebne do cyberochrony do bieżących procesów i przepływów pracy.

Ochrona i poszerzanie powierzchni ataku

Aktywne zarządzanie powierzchnią ataku ma kluczowe znaczenie w kontekście rosnącego narażenia organizacji migrujących do chmury na nowe i bardziej złożone powierzchnie ataku. Funkcja Attack Surface Intelligence w obrębie platformy Recorded Future zapewnia całościowy ogląd zewnętrznej infrastruktury, nadając priorytet likwidowania zagrożeń wobec najbardziej ryzykownych elementów w oparciu o takie czynniki jak podatność, błędna konfiguracja i elementy nieobjęte polityką bezpieczeństwa, a także zmniejsza powierzchnię ataku organizacji.

Wizualizacja zagrożeń atakami na organizacje i podmioty państwowe

Funkcja Threat Intelligence w obrębie platformy Recorded Future pozwala organizacjom na interaktywną priorytetyzację zagrożeń i czynne poszukiwanie adwersarzy, zanim przystąpią do ataku. Recorded Future nadaje priorytet źródłom zagrożenia oraz taktykom, technikom i procedurom (TTP) charakterystycznym dla poszczególnych organizacji, dostarczając informacji na temat cyklu życia ataku i zachowań atakującego w powiązaniu z mapą nasilenia zagrożeń MITRE, a także wprowadzając automatyczne ściąganie dla zasad YARA i Sigma na podstawie pojawiających się zagrożeń, dzięki czemu specjaliści bezpieczeństwa mogą podejmować natychmiastowe działania.

