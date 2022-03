Recursos e políticas favoráveis permitirão que a Xixian New Area, na província de Shaanxi, se torne um centro de inovação científica e tecnológica no oeste da China

XIAN, China, 21 de março de 2022 /PRNewswire/ -- No primeiro trimestre de 2022, a Xixian New Area assinou 48 projetos por meio da combinação de canais on-line e físicos, com um investimento total de RMB 86,046 bilhões, e introduziu dez empresas da Fortune 500, seis das 500 maiores empresas da China e três das 500 maiores empresas do setor, de acordo com o Comitê Administrativo da Xixian New Area.

Shaanxi é uma província com recursos abundantes de ciência e educação. Para transformar seus diferenciais tecnológicos em diferenciais econômicos, em março de 2021, foi lançada a construção da plataforma de inovação Qinchuangyuan. A sede da Qinchuangyuan fica na Xixian New Area.

No ano passado, a Xixian New Area se concentrou na implementação de planos provinciais e municipais e despendeu grandes esforços na construção da sede da Qinchuangyuan. Como resultado, o número de empresas nacionais de alta tecnologia aumentou 53%, novas pequenas e médias empresas de tecnologia cresceram 48%, e as transações de contratos de tecnologia aumentaram 34% lá. A New Area está em primeiro lugar entre as 65 unidades-piloto em todo o país na formação da Innovation China. O efeito da combinação destas iniciativas e o papel de liderança em inovação desempenhado pela sede da Qinchuangyuan se fortaleceram rapidamente.

Para acelerar a reunião das iniciativas científicas e tecnológicas e estimular o impulso do desenvolvimento, a província de Shaanxi, o município de Xi'an e a Xixian New Area apresentaram políticas de apoio durante o ano passado. Entre elas, a Xixian New Area lançou 15 políticas e medidas inclusivas para as necessidades das empresas de tecnologia, talentos empreendedores, plataformas de inovação, agências de intermediação e outros setores. Os investidores que apresentarem projetos baseados em tecnologia à sede da Qinchuangyuan serão recompensados com 1% (até RMB 3 milhões) do investimento real quando as empresas forem estabelecidas e alcançarem capacidade de produção conforme acordado.

Em 2021, 431 empresas de tecnologia foram introduzidas na Xixian New Area; 901 novas pequenas e médias empresas de tecnologia foram criadas, e as transações de contratos de tecnologia atingiram RMB 10,704 bilhões. A vitalidade da inovação continuou a aumentar, e o ecossistema de inovação continuou a melhorar, resultando no efeito de agregação da inovação científica e tecnológica.

Juntamente com a rápida criação da plataforma de inovação Qinchuangyuan, o número de empresas de inovação científica e tecnológica aumentou, e um número crescente de conquistas em pesquisa científica local está sendo transformado localmente em produtos. Com a ajuda da plataforma de inovação Qinchuangyuan, vários participantes do mercado, universidades e institutos estão envolvidos em interações abrangentes, e a Qinchuangyuan está avançando com desenvolvimento de alta qualidade.

Para permitir que a Qinchuangyuan atraia talentos de alta qualidade, a província de Shaanxi pretende acelerar a introdução de especialistas estrangeiros de ponta este ano. Vários centros de inovação offshore no exterior e centros de serviços de introdução de inteligência serão construídos para ampliar os canais, para que talentos de ponta do exterior venham para a China para participar de pesquisas cooperativas e intercâmbios acadêmicos.

Em 14 de março, a Xixian New Area emitiu o Plano de Talentos Inovadores de Qinchuangyuan. De acordo com o plano, os talentos reconhecidos serão recompensados com 100% de financiamento por três anos consecutivos, com base em sua contribuição financeira pessoal no ano anterior. Em particular, os projetos de talentos financiados por autoridades nacionais, provinciais e municipais serão apoiados por uma combinação de investimento em ações e auxílio financeiro. Será concedido um financiamento de até 50% do total, com no máximo RMB 1 milhão.

Reunindo recursos de iniciativa de ponta em todo o mundo, uma Xixian New Area mais aberta está crescendo rapidamente.

