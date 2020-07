Red Box alimenta percepções habilitadas por IA através da integração com o Salesforce Einstein Call Coaching no Salesforce AppExchange

LONDRES e NOVA YORK, 30 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Red Box, proeminente plataforma de voz, anunciou hoje o Red Box AI Bridge para o Salesforce Einstein no Salesforce AppExchange, principal mercado do mundo de nuvem empresarial. O Red Box AI Bridge habilita organizações que não utilizam uma plataforma de comunicação embutida da Salesforce a capturar chamadas e metadados de alta qualidade de sua plataforma de telefonia ou centro de contatos existente. Esses dados de voz são, então, facilmente disponibilizados no Einstein Call Coaching para se obter percepções habilitadas por inteligência artificial (IA), que geram aperfeiçoamentos no desempenho de vendas.

O Einstein Call Coaching para High Velocity Sales (vendas em alta velocidade) foi apresentado na Dreamforce no ano passado e faz parte do lançamento de Verão de 2020 da Salesforce. Ele ajuda os gerentes a treinar indivíduos com maior eficácia e aumenta a aprendizagem das equipes, além de obter percepções mais profundas das necessidades e experiências dos clientes.

"A amplitude da conectividade da Red Box para dar suporte à captura de voz de qualquer plataforma, aliada a nossa habilidade de capturar áudio de chamadas 'AI-Ready' (pronto para IA), torna a analítica de fala habilitada por IA o próximo passo lógico em nossa integração com a Salesforce", disse o diretor de Procurement da Red Box, Pete Ellis. "Estamos ansiosos para empoderar os clientes com resultados de desempenho de vendas transformadores".

O Red Box AI Bridge para o Salesforce Einstein já está disponível aqui no Salesforce AppExchange, junto com sua aplicação de Voice Data Controller (controlador de dados de voz), que habilita o mapeamento de todas as conversações realizadas em uma empresa para contatos, contas e conduz registros dentro da Salesforce.

Sobre a Red Box

A Red Box é a principal especialista em voz dedicada, que capacita organizações para capturar, proteger e liberar o valor da voz em toda a empresa. Com a plataforma mais aberta e conectada, capturamos e transcrevemos comunicações por voz de mais de 85 sistemas (legados ou novos), em grandes empresas e PMEs. Nossos clientes mantêm domínio completo dos dados e nós os conectamos ao ecossistema mais amplo de parceiros para maximizar o valor dos dados de voz capturados.

Trabalhando com nosso canal de revenda global, temos a confiança de grandes organizações nos setores financeiro, de centros de contato, governamental e de segurança pública (incluindo seis dos maiores bancos do mundo, 85% das corretoras interdealer globais, 1.700 centrais de atendimento e mais de 80% das forças policiais do Reino Unido) e capturamos e protegemos milhões de chamadas diariamente, para mais de 3.500 clientes de todo o mundo.

Para obter mais informações, visite www.redboxvoice.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/728408/Red_Box_logo.jpg



FONTE Red Box

