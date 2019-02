Red Box annonce un partenariat avec Global Relay afin d'élargir son écosystème de services financiers et son offre de mise en conformité

LONDRES et NEW YORK, February 11, 2019 /PRNewswire/ --

Red Box, plateforme leader des communications vocales, annonce aujourd'hui l'établissement d'un partenariat avec Global Relay, le chef de file de l'archivage et de la mise en conformité des informations. Ce partenariat permettra aux clients d'utiliser les outils de recherche, de surveillance et d'analyse de Global Relay afin d'exploiter toute la valeur des communications vocales et de répondre aux obligations en matière de conformité.

Il est crucial pour les organisations de services financiers qui souhaitent respecter et se préparer aux réglementations de pouvoir capturer et récupérer les communications vocales de manière fiable et sécurisée, et ce partenariat avec Global Relay les aidera à se conformer aux exigences en matière de tenue de registres de la directive MiFID II et des autres réglementations internationales. Ce partenariat démontre la détermination de Red Box à construire un écosystème de partenariat de premier plan et à offrir un contrôle total des données à ses clients.

Global Relay Archive est une solution d'archivage, de surveillance et d'administration électronique des informations qui aide les organisations à gérer et à contrôler leurs données de communication, à répondre aux exigences réglementaires et à améliorer leur productivité. Les clients bénéficieront d'une intégration harmonieuse avec Red Box en utilisant leur courtier à l'exportation et leurs fonctions de passerelle email afin de transférer les communications vocales ainsi que des transcriptions des conversations d'une haute précision vers Global Relay Archive, où celles-ci pourront être préservées et analysées aux côtés d'autres communications électroniques et données commerciales - y compris les courriers électroniques, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée et les SMS.

Pete Ellis, directeur des produits de Red Box, a commenté : « Nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat avec Global Relay. Celui-ci reflète notre engagement soutenu visant à mettre en œuvre une stratégie d'API ouverte et à nous associer avec les meilleures organisations du genre afin de créer un environnement qui permettra à nos clients d'adopter une stratégie axée sur les communications vocales et de se conformer aux réglementations. Global Relay est particulièrement présente dans le domaine des services financiers et comprend ainsi les pressions rigoureuses que les réglementations imposent sur les organisations en termes de gouvernance des données. »

Warren Roy, PDG de Global Relay, a déclaré : « Nous sommes vraiment heureux de nous associer à Red Box pour élargir nos offres en matière d'archivage d'informations. En tant qu'entreprise qui gère des pétaoctets de données pour les plus grandes et plus puissantes organisations du monde, nous disposons d'une plateforme qui a fait preuve de son évolutivité, de ses performances et de sa sécurité. Nous avons hâte de permettre à nos clients mutuels d'acquérir de nouvelles perspectives et d'accroître la valeur de leurs données vocales. »

À propos de Red Box

Red Box est le plus grand spécialiste des communications vocales, qui aide les organisations à capturer, sécuriser et valoriser les communications vocales à l'échelle de l'entreprise. Avec la plateforme la plus ouverte et la plus connectée sur le marché, nous capturons et transcrivons les communications vocales provenant de plus de 55 systèmes (anciens et nouveaux), au sein des entreprises internationales comme des PME. Nos clients conservent un contrôle total de leurs données et nous les mettons en relation avec l'écosystème de partenaires le plus large afin de maximiser la valeur des données vocales capturées.

Grâce à notre réseau mondial de revendeurs, des organisations de premier plan dans les secteurs de la finance, des centres d'appel, de l'administration et de la sécurité publique (notamment six des plus grandes banques du monde, 85 % des courtiers intermédiaires, 1 700 centres d'appel et plus de 70 % des forces de police du Royaume-Uni) nous accordent leur confiance, et nous capturons et sécurisons des millions d'appels chaque jour pour plus de 3 000 clients à travers le monde.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.redboxvoice.com

À propos de Global Relay

Global Relay est le plus grand fournisseur de solutions d'archivage sur le cloud, de surveillance et d'administration électronique pour le secteur financier international et d'autres secteurs fortement réglementés. Global Relay offre ses services à plus de 23 000 clients dans 90 pays, notamment à 22 des 25 plus grandes banques. Global Relay Archive prend en charge la messagerie électronique, la messagerie instantanée, Bloomberg®, Thomson Reuters, les réseaux sociaux, la messagerie mobile, et plus encore - avec un accès mobile, web et via Outlook.

