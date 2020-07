Red Box apporte des idées éclairées par l'IA grâce à l'intégration de l'accompagnement d'appels Salesforce Einstein dans Salesforce AppExchange

LONDRES et NEW YORK, 30 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Red Box, plateforme de premier plan pour les communications vocales, annonce aujourd'hui le lancement de Red Box AI Bridge pour Salesforce Einstein sur Salesforce AppExchange, la première place de marché sur le cloud pour les entreprises au monde. Red Box AI Bridge permet aux entreprises qui n'utilisent pas de plateforme de communication intégrée à Salesforce de saisir des appels et des métadonnées de grande qualité à partir de leur plateforme de téléphonie ou de centre de contact existante. Ces données vocales sont ensuite facilement mises à la disposition du système d'accompagnement d'appels Einstein pour fournir des idées éclairées par l'intelligence artificielle qui permettent d'améliorer les performances de vente.

L'accompagnement d'appels Einstein pour les ventes à grande vitesse (High Velocity Sales) a été lancé lors de l'évènement Dreamforce l'année dernière et fait partie des sorties de Salesforce pour l'été 2020. Le système aide les managers à accompagner plus efficacement les personnes et à partager les apprentissages avec toutes les équipes, ainsi qu'à mieux comprendre les besoins et les expériences des clients.

« La très large connectivité de Red Box qui prend en charge la saisie de la voix à partir de toute plateforme, associée à notre capacité à saisir l'audio des appels 'prêts pour l'IA', fait de l'analyse des conversations basée sur l'AI la prochaine étape logique dans notre intégration avec Salesforce », ajoute Pete Ellis, directeur des produits de Red Box. « Nous avons hâte de donner aux clients les moyens de transformer leurs performances de vente. »

Ce Red Box AI Bridge pour Salesforce Einstein est désormais disponible ici sur Salesforce AppExchange , parallèlement à son application Voice Data Controller (contrôleur des données vocales) qui permet de cartographier toutes les conversations qui ont lieu dans une entreprise vers les contacts, les comptes et les enregistrements des prospects au sein de Salesforce.

Salesforce, AppExchange et les autres noms cités sont parmi les marques déposées de Salesforce.com, Inc.

À propos de Red Box

Red Box est le plus grand spécialiste des communications vocales, qui aide les organisations et les entreprises à saisir, sécuriser et exploiter toute la valeur des communications vocales à l'échelle de l'entreprise. Grâce à la plate-forme la plus ouverte et la plus connectée du marché, nous saisissons et transcrivons les communications vocales provenant de plus de 85 systèmes (anciens et nouveaux), au sein des entreprises internationales et des PME. Nos clients conservent une souveraineté totale de leurs données et nous les mettons en relation avec l'écosystème de partenaires le plus large afin de tirer la plus grande valeur possible des données vocales saisies.

Travaillant avec un réseau mondial de revendeurs, nous avons gagné la confiance d'entreprises de premier plan dans les secteurs de la finance, des centres d'appel, de l'administration et de la sécurité publique (parmi lesquelles six des plus grandes banques du monde, 85 % des courtiers intermédiaires internationaux, 1 700 centres d'appel et plus de 80 % des forces de police du Royaume-Uni). Nous saisissons et sécurisons des millions d'appels chaque jour pour le compte de plus de 3 500 clients à l'échelle mondiale

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.redboxvoice.com

