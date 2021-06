Red Date Technology, l'architecte du réseau de services basé sur la blockchain (BSN), conclut un financement de série A historique

Un financement par actions de série A de 30 millions USD mené par les investisseurs mondiaux Prosperity7 Ventures et Kenetic

HONG KONG, 10 juin 2021 /PRNewswire/ -- Red Date Technology, l'architecte derrière le plus grand réseau de connectivité de blockchain au monde, le Blockchain-based Service Network (BSN), a annoncé qu'il a réalisé un financement par actions de série A de 30 millions USD.

Le tour de table a été mené par Prosperity7 Ventures (le fonds de croissance diversifié d'Aramco Ventures), et la société d'investissement en blockchain Kenetic, basée à Hong Kong. Parmi les autres participants figurent la Banque Pictet (Suisse), qui investit pour le compte de ses clients, et la Bangkok Bank.

Selon Aysar Tayeb, directeur général exécutif de Prosperity7 Ventures, « Le BSN est une initiative pionnière qui peut accélérer à la fois le développement et l'adoption de la technologie et des applications blockchain. Nous sommes ravis de soutenir Red Date et de faire partie de l'initiative BSN et de la valeur positive qu'elle créera. »

Le BSN est un réseau mondial permettant la connectivité entre les blockchains publiques et privées. Il réduit les coûts et améliore la flexibilité, l'interopérabilité et l'efficacité, rendant les services blockchain accessibles aux PME et aux développeurs individuels du monde entier.

Selon Yifan He, PDG de Red Date, « L'âge d'or d'Internet n'a été rendu possible que lorsque le coût de la création de sites web a été réduit à un niveau proche de zéro. Grâce au BSN, le coût de la création et de l'exploitation d'applications est exceptionnellement bas, avec l'avantage supplémentaire du multi-framework et de l'interopérabilité, et des bases de clients plus larges. »

« Le BSN est le fondement de l'adoption mondiale de la blockchain et il réussira grâce à une alliance de partenariats et de technologies publics et privés, soutenue par une équipe d'ingénieurs de classe mondiale et un soutien sans précédent des entreprises et des États », a noté Jehan Chu, fondateur et associé directeur de Kenetic.

Le BSN International, l'organe directeur du réseau mondial en dehors de la Chine, sera établi en tant que fondation basée à Singapour et dirigé par un consortium de sociétés multinationales et d'institutions financières afin de garantir que le réseau mondial est exploité selon des normes internationales. Séparément, la BSN Development Association of China exploitera et gérera le réseau domestique à terre dans le respect total des lois et réglementations locales.

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transparence, la base de code BSN sera entièrement ouverte au sein de la fondation dans les prochains mois et au public dans les trois ans.

« Pour que BSN réussisse au niveau mondial, la gouvernance et le développement de BSN International doivent être ouverts et transparents, ce qui est un domaine dans lequel nos actionnaires et partenaires internationaux peuvent apporter un soutien fort. » a-t-il ajouté.

