REDAVIA setzt Solarpark für das führende ghanaische Agrofood-Unternehmen Movelle Company ein

Movelle betreibt umfangreichen Handel mit pelagischem Fisch aufgrund der hohen Nachfrage nach tranhaltigem Fisch auf den westafrikanischen Märkten. Um die große Vielfalt an gefrorenem Fisch kalt zu halten, braucht der Standort Movelle in Takoradi rund um die Uhr eine konstante Energieversorgung.

Um bei der aktuellen Stromrechnung Kosten zu sparen, hat sich Movelle entschieden, an seinem Kühlhausstandort einen Solarpark von REDAVIA bauen zu lassen. REDAVIAS flexibler Mietvertrag ermöglicht es Movelle, seinen Netzstrom mit günstigem, sauberem Solarstrom zu ergänzen, ohne dass es einer großen Vorabinvestition bedarf.

Zwecks maximaler Benutzerfreundlichkeit beinhaltet REDAVIAS Vertrag auch die Installation und Wartung, sowie technische Überwachung rund um die Uhr. Letzte Woche begannen die Ingenieure von REDAVIA am Standort von Movelle mit der Etablierung einer Solarstromversorgung von 90 kWp. Nach der reibungslosen Inbetriebnahme und dem frühem Betriebsstart planen beide Parteien bereits die Erweiterung des Solarparks mit einer zweiten Phase von 84 kWp am Standort. Insgesamt macht das 174 kWp.

"Als Familienunternehmen und Marktführer freuen wir uns, dass uns das REDAVIA-Modell ermöglicht, sowohl Umweltbewusstsein als auch Wirtschaftlichkeit miteinander in Einklang zu bringen", sagte Alan Osei-Assibey, CEO der Movelle Group. "Unsere Partnerschaft mit REDAVIA wird es uns ermöglichen, sowohl die Betriebskosten als auch die CO2-Emissionen zu senken."

Erwin Spolders, CEO & Gründer von REDAVIA, bestätigt: "Solarstrom senkt die Kosten und generiert Einsparungen, die in das Unternehmen reinvestiert werden können, während gleichzeitig die CO2-Bilanz des Unternehmens verringert wird. Es ist ein Win-Win-Szenario."

Über die Movelle Company

Die Movelle Company hat über viele Jahre hinweg umfangreiche Kompetenzen in der Beschaffung und im Handel von Rohstoffen aufgebaut. Auf nationaler, regionaler und globaler Ebene bieten sich Möglichkeiten für ein breites Spektrum an Fisch, Fleisch und Agrarrohstoffen; weitere Möglichkeiten bieten sich zur Erbringung internationaler Handelsdienstleistungen auf globalen Märkten. Die Gruppe verfügt über Kompetenzen in den Bereichen Handelsfinanzierung, Risikobewertung und -management, Hafenbetrieb, Spezialtransport und Lagerung, die sie durch zahlreiche und erfolgreiche internationale Handelstransaktionen erworben hat. https://movellecompany.com/

Über REDAVIA

REDAVIA bietet Unternehmen und Gemeinden in West- und Ostafrika hochwertige Solaranlagen. Das REDAVIA -System basiert auf einem vorkonfigurierten Modell, das leistungsstarke Solarmodule und elektrische Komponenten umfasst. Es lässt sich leicht transportieren, aufstellen, skalieren und wiederverwenden. Unternehmen und Gemeinden profitieren von einer kosteneffizienten, zuverlässigen und sauberen Energielösung, die minimale Vorabinvestitionen und technische Kenntnisse erfordert. www.redaviasolar.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795739/REDAVIA_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/942254/REDAVIA_Solar_at_Movelle_Company.jpg

Pressekontakt:

REDAVIA

Gabriella Zeugin

+49-89-2426-8869

g.zeugin@redaviasolar.com

