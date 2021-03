Rede de aceitação da UnionPay expande para 180 países e regiões

XANGAI, 19 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A UnionPay International (UPI) anunciou hoje que, com um progresso significativo na América Latina, a rede de aceitação da UnionPay já se estendeu a 180 países e regiões, sendo que mais da metade aceita pagamentos móveis da UnionPay. Cerca de 55 milhões de comerciantes em todo o mundo aceitam os cartões da UnionPay. De acordo com um relatório divulgado pela RBR, a UnionPay está entre as marcas de cartão mais aceitas do mundo.

Com sua vasta rede, a UPI está se esforçando para atender a mais residentes no exterior, facilitar o intercâmbio da China com outros países e impulsionar as circulações internas e externas. Um total de mais de 150 milhões de cartões da UnionPay foram emitidos em 67 países e regiões fora da China continental. Enquanto isso, a UnionPay está liderando o desenvolvimento de pagamentos digitais em alguns dos países e regiões da Ásia-Pacífico por meio de seus serviços oferecidos aos consumidores locais.

Ampliação da largura e profundidade da rede de aceitação global

"Desde o surto da COVID-19, a UPI vem desenvolvendo casos de uso para transações sem contato. Esses movimentos são destinados a atender às diversas necessidades de pagamento dos titulares da UnionPay no exterior nestes tempos difíceis.

Três milhões de estabelecimentos fora da China continental foram autorizados a aceitar o cartão UnionPay no ano passado, aumentando a cobertura na Europa, América do Norte e Ásia-Pacífico para 70%, 70% e 90% respectivamente. O pagamento por código QR da UnionPay ou o QuickPass móvel agora são apoiados por mais de oito milhões de comerciantes em 93 países e regiões fora da China continental, incluindo mais de 30 novos mercados como Brasil, Hungria e Tajikistan. O número de estabelecimentos que aceitam pagamento por código QR da UnionPay dobrou.

Os cartões da UnionPay agora são suportados por quase 22 milhões de comerciantes on-line em mais de 200 mercados estrangeiros. A UnionPay permite que os titulares de cartões façam pagamentos no conforto de suas casas, oferecendo serviços de pagamento diferenciados para casos de uso, como entrega de refeições e pagamentos de mensalidades on-line. Em 2020, o volume de transações on-line da UPI cresceu quase 15% em relação ao ano anterior.

Mudança para uma marca mais internacional

A UnionPay juntou-se à Cebuana Lhuillier Rural Bank, parceira nas Filipinas, para emitir seis milhões de cartões de débito no final de 2020. Como o maior projeto de emissão de cartões da UnionPay nos mercados da Nova Rota da Seda no ano passado, esta colaboração demonstra o compromisso mais forte da UPI com a localização de negócios por meio do trabalho em estreita colaboração com parceiros estrangeiros.

Todos os projetos de emissão de cartões da UnionPay foram implementados conforme programado em mercados, incluindo Rússia, Mongólia e África, com mais de 20 milhões de cartões emitidos no ano passado. Particularmente na região da Ásia-Pacífico, um em cada quatro novos cartões é da marca UnionPay. Apesar da queda anual de dois terços no tráfego global de passageiros aéreos, o volume de transações dos cartões da UnionPay emitidos no exterior cresceu, uma vez que os cartões são usados por titulares locais para fazer compras diárias. Até 90% das compras com cartões da UnionPay emitidos na Região Administrativa Especial de Hong Kong, Região Administrativa Especial de Macau, Coreia do Sul, Paquistão, Rússia e Ásia Central são feitas localmente.

De acordo com o Oriental Daily News em Hong Kong, os produtos de pagamento móvel da UnionPay registraram um crescimento significativo no volume de transações, apesar do declínio dos gastos com os consumidores em Hong Kong e Macau. Tanto a contagem quanto o volume das transações cresceram quase 400% durante a pandemia. A versão de Hong Kong e Macau do aplicativo da UnionPay lançado há dois anos inscreveu quase todos os emissores locais da UnionPay, levando à ativação do pagamento com código QR da UnionPay em 15 aplicativos emissores. O pagamento com código QR da UnionPay, com 1,6 milhão de usuários na região, se tornou um dos serviços de pagamento móvel mais populares entre os residentes locais.

Os pagamentos móveis estão se tornando o foco da cooperação para um número crescente de parceiros da UPI no exterior. A UPI lançou mais de 90 produtos de pagamento móvel em Hong Kong, Macau e outros locais fora da China continental. Esses produtos assumem as formas do aplicativo da UnionPay, produtos de pagamento móvel (ou OEM Pay) e e-wallets com código QR. O número de novos usuários chegou a quase cinco milhões no ano passado. Os produtos de pagamento móvel são usados para uma em cada cinco transações geradas por cartões da UnionPay emitidos no exterior.

Nos últimos anos, a UPI vem aprimorando suas capacidades de pagamento digital e lançou mais de 20 plataformas de serviços de pagamento digital, que oferecem suporte técnico de processo completo aos seus parceiros na condução de negócios da UnionPay. Em particular, essas plataformas melhoraram a eficiência da implementação de serviços de pagamento móvel.

