Rede elétrica - novo dispositivo de comutação controlada para disjuntores de alta voltagem - resultados práticos para gestão da saúde e manutenção preditiva de ativos

LONGUEUIL, QUEBEC, 29 de abril de 2020 /CNW Telbec/ - O SynchroTeq Lite estabelece um marco para dispositivos de comutação controlada (CSDs – controlled switching devices), ajudando as operadoras de sistema de transmissão (TSOs – transmission system operators) a otimizar a manutenção de conjuntos de disjuntores (CB – circuit breaker) de alta voltagem de múltiplos fornecedores.

Disjuntores de alta voltagem para reatores em derivação e bancos de capacitores são propensos a tensão sempre crescente nas redes elétricas de hoje. O SynchroTeq Lite exerce um papel essencial para assegurar operações de comutação ótima, preservando, portanto, a confiabilidade e a segurança da rede.

Estreitamente ligado às condições dos disjuntores, o SynchroTeq Lite viabiliza um monitoramento eficiente, de baixo custo, de comportamentos, derivas e acúmulo de tensão: desgaste elétrico/mecânico, energia/I2t dissipada, etc. Instantâneos de 3.000ms em múltiplos canais e dados valiosos de monitoramento ajudam, então, as TSOs a realizar tarefas preventivas de manutenção.

O SynchroTeq Lite conecta condutores de estação via IEC61850-MMS para propósitos de controle, operação, monitoramento e manutenção – e para servidores OPC-UA.

Centros de manutenção processam dados usando software corporativo ou o CB Angel, suíte de análise da VIZIMAX para manutenção preditiva, gestão da saúde de ativos, classificação e relatório dos disjuntores.

"O SynchroTeq Lite atende as expectativas dos clientes por unidades compactas, tudo em um, que fornecem dados de monitoramento úteis, prontos para uso desde a fábrica", disse o presidente e presidente-executivo da VIZIMAX, Jean-Guy Lacombe. A VIZIMAX e suas parceiras locais enfrentaram desafios estimulantes com a TSO espanhola, a Red Eléctrica de España (REE). "Disponibilizamos valor e dispositivos avançados, adequados para qualquer marca de disjuntores, sem comprometer a qualidade e os recursos", acrescentou Lacombe.

Na REE, o SynchroTeq Lite suplementa o versátil SynchroTeq Plus, que ostenta estratégias de comutação líder do mercado para transformadores de força, cargas reativas e linhas de transmissão.

"Depois de implementar o SynchroTeq Plus para transformadores de força e cabos submarinos, estamos impressionados com a tecnologia e agilidade da VIZIMAX", disse o diretor do Departamento de Projeto (Diretoria de Construção e Engenharia) da REE, Javier Figuera Pozuelo. "Com base em dados da REE, a VIZIMAX prosseguiu rapidamente com o muito esperado SynchroTeq Lite e uma interface abrangente IEC61850-MMS. Isso se adequa à visão de subestação digital da REE e ajuda a superar os últimos obstáculos para completar as iniciativas de monitoramento e manutenção preditiva de todos os nossos dispositivos", acrescentou Figuera Pozuelo.

Sobre a VIZIMAX – www.vizimax.com

Fabricante canadense de soluções de automação para energia de alta e média voltagem (HV-MV), a VIZIMAX oferece às operadoras de rede, geradoras de energia e indústrias pesadas controladores e ferramentas de analítica comprovados de disjuntores.

Sobre a REE - https://www.ree.es/en

A Red Eléctrica de España é proprietária e opera todo o sistema de transmissão espanhol (400 kV, 220 kV e 66 kV nas ilhas). A REE também é proprietária de ativos de transmissão no Peru, Chile e Brasil.

Para obter mais informações, contate: Nicolas Lacombe - [email protected]; Contato técnico: Javier Figuera Pozuelo - [email protected]; Contato com a mídia: [email protected].

