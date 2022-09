Redefinir la alimentación y la hostelería - FHC 2022 y Hotelex Shanghai 2022 simultáneamente en noviembre

-Redefinir la alimentación y la hostelería - FHC 2022 se celebrará simultáneamente con Hotelex Shanghai 2022 en noviembre

SHANGHAI, 30 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Si 2020 y 2021 son años que hacen hincapié en la incertidumbre, 2022 será el año en que el sector de la restauración y los servicios alimentarios se centrará en soluciones nuevas e ingeniosas para los desafíos multifacéticos. FHC tiene como objetivo cubrir completamente la industria de manera más completa como la feria comercial líder. Mientras tanto, FHC 2022 se celebrará al mismo tiempo que Hotelex Shanghai 2022, del 8 al 10 de noviembre, en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Ambas ferias están organizadas por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co. Ltd.

FHC Shanghai - Global Food Trade Show siempre ha sido la plataforma preferida por las marcas internacionales de alimentos y bebidas para entrar en el mercado de China, que es la plataforma profesional en el campo de la alimentación y la restauración. Ha acumulado más de 50 países y regiones de expositores y recursos de visitantes profesionales, con una escala de exposición de más de 200.000 metros cuadrados, sirviendo a casi 3.000 expositores en los últimos 26 años.

Al mismo tiempo, la última edición de Hotelex Shanghai fue un trabajo notable que atrajo a 211.962 visitantes profesionales en 2021, ha aumentado un 33% desde 2019. Un total de 2.717 visitantes extranjeros de 103 países y regiones asistieron a la feria. Un boom de consumo está emergiendo ahora mismo hasta 2022, también es el gran año para la 26ª FHC y la 31ª Hotelex.

【 El nuevo viaje comenzará en noviembre 】

Del 8 al 10 de noviembre de 2022 en el Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), habrá más de 3.000 expositores de más de 50 países y regiones en Carnes, Mariscos, Panadería y Alimentos Ligeros, Café y Té, Dulces y Aperitivos, Chocolate, Condimentos y Aceites, Bebidas, Lácteos, Alimentos para Niños, Embalaje y Diseño, Ingredientes y suministros y más de 3.000 expositores de calidad de la industria, incluyendo alimentos enlatados y materias primas, traerá más de 100.000 exposiciones, junto con más de 30 eventos y foros en FMCG de Catering, Café y Té, Cocina y Panadería y otros campos profesionales, presentando una ceremonia de alta calidad para la industria.

【 Brillantes perspectivas de los eventos FHC y Hotelex 】

FHC China International Culinary Arts Competition ha llegado a su 24º año. El concurso está organizado por Shanghai Sinoexpo Informa Markets International Exhibition Co., Ltd., que ha obtenido la certificación oficial de evento internacional de nivel A de la Asociación Mundial de Sociedades de Cocineros (WACS), y es el único evento de nivel internacional en China. El evento ha recibido mucho apoyo y atención de la industria y la comunidad. Habrá un nuevo desafío de habilidades de procesamiento de carne y nuevos postres de panadería, como Helveticrolls, Poundcake, Soufflé, Fondant au chocolat y otros eventos de producción en vivo.

En el recinto de FHC2022 y Hotelex 2022 se seguirán celebrando diversas cumbres sobre tendencias de la industria, tendencias de alimentos y bebidas, diseño de alimentos y otras áreas. Por ejemplo, el Foro de Importación y Exportación de Carne FHC 2022, la Cumbre de Mariscos Sostenibles de China 2022, el Foro Global de Productos Lácteos FHC 2022, el Foro de Innovación de Postres para la Restauración TPCC 2022, la Cumbre Internacional de Diseño de Alimentos de Shanghái 2022, el Foro de la Industria de Alimentos Preparados 2022, la 3ª Conferencia Mundial de la Industria de la Comida para Llevar, el Foro de Progreso e Innovación Tecnológica de los Alimentos Enlatados de China 2022, la búsqueda de pareja de Negocios FHC 2022, etc.

(La hora específica está por determinar. Para más detalles, haga clic: https://www.fhcchina.com/en/ )

【 Última oportunidad para participar en la feria. Únase a nosotros ahora mismo】

Los pabellones internacionales reunirán a empresas de alta calidad de muchos países y regiones para presenciar una magnífica feria comercial. Los pabellones de Canadá, Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, Bélgica, Dinamarca y Corea del Sur han expuesto en FHC2022, y traerán a los visitantes alimentos, bebidas, productos cárnicos, lácteos, cerveza, aceite de oliva, especias y otros productos con sus características locales. FHC y Hotelex dan la bienvenida a los pabellones internacionales de todo el mundo que proporcionan una rica adquisición de productos del extranjero y oportunidades de cooperación comercial para las empresas de restauración nacionales, los distribuidores de alimentos importados y los agentes. Disfrutemos del viaje y reunámonos en noviembre.

