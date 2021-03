Redes Ópticas é o tema da nona Open Class da Huawei

SÃO PAULO, 22 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Huawei, líder global em soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), lança a nona edição da série Huawei Open Class com as Redes Ópticas como tema. O design de redes ópticas e as novas soluções como o F5G Backbone Network serão abordados durante o evento da próxima quinta-feira, 25 de março, às 18h30, e transmitido gratuitamente pelo canal da Huawei Brasil no YouTube.

Com liderança no desenvolvimento de Redes Ópticas, a Huawei apresenta nesta Open Class o que é a tecnologia DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex), seus componentes, funções e evolução. O papel da banda larga e de cabos submarinos nas redes ópticas e os desafios na transmissão óptica em longas distâncias também serão tópicos da aula.

Danilo Fernandes, Gerente de Produtos para área de Redes Ópticas, DWDM, irá ministrar o curso. Formado pela Escola de Engenharia Mauá em Engenharia Elétrica com ênfase em Eletrônica, atua na Huawei há um ano, e já passou por empresas como a Padtec e NEC Brasil. "As redes ópticas são fundamentais nesta era digital e se integram bem à estrutura que recebe e dissemina o 5G. Várias soluções novas têm simplificado o uso de redes ópticas e representam uma ótima oportunidade para expandir a conectividade", comentou o instrutor.

Serviço

Evento: Huawei Open Class– Redes Ópticas

Data: Quinta-feira, 25 de março de 2021

Horário: 18h30

Link: https://www.youtube.com/watch?v=inOh_W1ozPY

