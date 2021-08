RedHill Biopharma anuncia duas novas patentes dos EUA que cobrem o opaganibe para o vírus Ebola e o RHB-104 para a doença de Crohn

TEL AVIV, Israel e RALEIGH, Carolina do Norte, 24 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- ARedHill Biopharma Ltd. (NASDAQ: RDHL) ("RedHill" ou a "Empresa"), uma empresa biofarmacêutica especializada, anunciou hoje que o escritório de patentes e marcas comerciais dos EUA (USPTO) emitiu duas novas patentes, uma abrangendo o opaganibe para o tratamento da doença do vírus Ebola, com proteção de patentes até 2035, e outra cobrindo o RHB-104 para o tratamento de infecções bacterianas até 2029.

"A atividade potente do opaganibe contra vários vírus de RNA de cadeia única o posiciona como um tratamento potencial para muitas doenças virais, incluindo a COVID-19 e outros vírus que são a origem de epidemias devastadoras. A doença do vírus do Ebola continua sendo um grande risco com recentes surtos recorrentes. O opaganibe já demonstrou resultados positivos em estudos não clínicos sobre o Ebola, e a RedHill está comprometida em continuar seu desenvolvimento como um tratamento potencial para esta doença devastadora" ,disse Danielle T. Abramson, Ph.D., SVP, diretora global de propriedade intelectual. "Além disso, continuamos a avaliar a via de desenvolvimento potencial para a aprovação do RHB-104 para a doença de Crohn."

O opaganibe também está em desenvolvimento para a COVID-19, com um estudo global de Fase 2/3 de 475 pacientes hospitalizados com COVID-19 grave com tratamento e acompanhamento de pacientes concluídos recentemente e resultados de primeira linha. Paralelamente, o opaganibe também está sendo estudado em estudos de Fase 2 dos EUA para o tratamento de colangiocarcinoma e câncer de próstata, bem como em programas de desenvolvimento para outras indicações.

O estudo de primeira fase 3 randomizado, duplo cego e controlado por placebo MAP US com RHB-104 para a doença de Crohn atingiu com sucesso seu desfecho primário e seus principais desfechos secundários e apresentou o amplo benefício do RHB-104 como uma terapia complementar aos tratamentos padrão de atendimento para a doença de Crohn, incluindo anti-TNFs. A via de desenvolvimento futuro até a aprovação está sendo explorado.

Sobre a RedHill Biopharma

A RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) é uma empresa biofarmacêutica especializada dedicada principalmente a doenças gastrointestinais e infecciosas. A RedHill promove os medicamentos gastrointestinais Movantik® para constipação induzida por opioides em adultos[1], Talicia® para o tratamento de infecção por Helicobacter pylori (H. pylori) em adultos[2], e Aemcolo®para o tratamento de diarreia de viajantes em adultos[3]. Os principais programas de desenvolvimento clínico de estágio final da RedHill incluem: (i) RHB-204, com um estudo de Fase 3 em andamento para a doença pulmonar por micobactérias não tuberculosas (NTM); (ii) opaganib, um inibidor seletivo de primeira classe da SK2 inédito com múltiplas indicações com dados positivos de Fase 2 em COVID-19 e um programa de Fase 2/3 em andamento para COVID-19 e estudos de Fase 2 de câncer de próstata e colangiocarcinoma em andamento; (iii) RHB-107 (upamostat), inibidor da protease serina em um estudo de Fase 2/3 dos EUA como tratamento para a COVID-19 sintomática e várias outras doenças gastrointestinais inflamatórias e câncer; (iv) RHB-104, com resultados positivos de um primeiro estudo de Fase 3 para a doença de Crohn; (v) RHB-102 , com resultados positivos de um estudo de Fase 3 para gastroenterite aguda e gastrite e resultados positivos de um estudo de Fase 2 para a IBS-D; e (vi) RHB-106, um preparo de intestino encapsulado. Mais informações sobre a Empresa estão disponíveis em www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHillBio.

NOTA: Esse comunicado à imprensa, fornecido para fins de conveniência, é uma versão traduzida do comunicado de imprensa oficial publicado pela Empresa no idioma inglês. Para obter o comunicado de imprensa completo em inglês, incluindo a isenção de responsabilidade das declarações prospectivas, acesse: https://ir.redhillbio.com/press-releases

