RedHill Biopharma et la société sud-coréenne Kukbo Co. annoncent un investissement stratégique dans la société RedHill pouvant atteindre 10 millions de dollars

RedHill a reçu la première tranche de 5 millions de dollars dans un placement privé d'actions restreintes au prix de 6,04 $ par ADS, ce qui représente une prime de 20 % basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) de 30 jours de bourse se terminant à la date d'entrée en vigueur

RedHill a accordé à Kukbo un droit de première offre pour l'opaganib, le RHB-107 (upamostat) et Talicia® pour la Corée du Sud et d'autres territoires asiatiques

Le processus de soumission des ensembles de données sur la COVID-19 d'Opaganib progresse dans divers territoires, y compris les États-Unis, l'Union européenne, l'Amérique latine et d'autres, en prévision des conseils réglementaires prévus

TEL AVIV, Israël et RALEIGH, Caroline du Nord, 11 novembre 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (« RedHill » ou la « Société »), une entreprise biopharmaceutique spécialisée, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord stratégique avec Kukbo Co. Ltd. (Kospi: 001140) (« Kukbo »), une société sud-coréenne, pour la vente des actions de RedHill American Depositary Shares (« ADS ») dans le cadre d'un placement privé d'un montant maximal de 10 millions de dollars avec une prime de 20 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume (indicateur « VWAP ») des 30 jours de négociation précédents.

L'investissement stratégique de Kukbo dans RedHill se fera en deux tranches, la première tranche de 5 millions de dollars étant déjà payée et la seconde tranche de 5 millions de dollars devant suivre dans les six mois, sous réserve de certaines conditions. Dans le cadre de la première tranche, RedHill doit émettre 827 586 actions ADS à un prix d'achat de 6,04 $, ce qui représente une prime de 20 % basée sur l'indicateur VWAP des actions RedHill ADS sur NASDAQ au cours des 30 jours de bourse se terminant à la date d'entrée en vigueur. Toutes les actions ADS doivent être émises avec une restriction de transfert de 180 jours.

En outre, aux termes de l'accord, RedHill a accepté d'accorder à Kukbo un droit de première offre, pour une période de six mois, pour une licence relative à un ou plusieurs des actifs cliniques avancés de RedHill, l'opaganib, le RHB-107 (upamostat)[1] et Talicia®, pour un ou plusieurs territoires de la Corée du Sud, du Japon, de l'Indonésie, du Vietnam, de la Thaïlande et de la Malaisie. Kukbo a le droit de choisir de ne pas acheter les ADS dans la deuxième tranche si aucun contrat de licence n'est signé dans les six mois suivant la clôture de la première tranche.

Dror Ben-Asher, PDG de RedHill, a déclaré : « Nous progressons rapidement avec la soumission des ensembles de données sur la COVID-19 d'opaganib aux organismes de réglementation de plusieurs territoires, y compris les États-Unis, l'Union européenne et d'autres, en prévision des conseils réglementaires prévus. Nous sommes heureux de l'arrivée de Kukbo en tant qu'investisseur stratégique engagé et nous nous réjouissons à la perspective d'évaluer les opportunités pour l'opaganib, le RHB-107 et Talicia en Corée du Sud et dans d'autres territoires d'Asie où de grands besoins médicaux non satisfaits existent. »

« Kukbo poursuit son expansion stratégique dans le domaine des soins de santé et nous pensons que l'opaganib, le RHB-107 et Talicia de RedHill, s'ils sont approuvés, offrent des perspectives très encourageantes en Corée du Sud et dans d'autres pays d'Asie. Nous sommes donc impatients d'accompagner ces produits en mettant à profit notre expertise locale, ainsi que notre réseau local, dans ces territoires », a déclaré Hyun Ha, PDG de Kukbo.

Nexpedia Holdings Co., Ltd. et Network 1 Financial Securities, Inc. ont facilité l'introduction entre les parties.

Les titres devant être vendus dans le placement privé n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée (la « Securities Act », c'est-à-dire la loi sur les valeurs mobilières), ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'autres juridictions applicables. Les titres ne peuvent en outre pas être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'une exemption applicable aux exigences d'enregistrement de la Securities Act et des lois sur les valeurs mobilières des États ou d'autres juridictions applicables.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) est une société biopharmaceutique spécialisée qui se concentre principalement sur les maladies gastro-intestinales et infectieuses. RedHill fait la promotion des médicaments gastro-intestinaux, Movantik® pour la constipation induite par les opioïdes chez les adultes[2], Talicia® pour le traitement de l'infection à Helicobacter pylori (H. pylori) chez les adultes[3], et Aemcolo® pour le traitement de la diarrhée du voyageur chez les adultes[4]. Parmi les principaux programmes de développement clinique de RedHill, on peut citer : (i) le RHB-204, avec une étude de phase 3 en cours sur la maladie pulmonaire à mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ; (ii) l'opaganib (ABC294640), un inhibiteur oral sélectif de la SK2, premier de sa catégorie, ciblant plusieurs indications avec un programme de phase 2/3 pour la COVID-19 et des études de phase 2 en cours sur le cancer de la prostate et le cholangiocarcinome ; (iii) le RHB-107 (upamostat), un inhibiteur oral de la protéase à sérine dans une étude américaine de phase 2/3 comme traitement des symptômes de COVID-19 et ciblant de multiples autres cancers et maladies gastro-intestinales inflammatoires ; (iv) le RHB-104, avec des résultats positifs d'une première étude de phase 3 pour la maladie de Crohn ; (v) le RHB-102 avec des résultats positifs d'une étude de phase 3 pour la gastro-entérite et la gastrite aiguë, et des résultats positifs d'une étude de phase 2 pour l'IBS-D ; et (vi) le RHB-106, une préparation intestinale encapsulée. De plus amples informations sur la société sont disponibles sur le site https://www.redhillbio.com et sur https://twitter.com/RedHillBio .

À propos de Kukbo Co., Ltd.

Kukbo Co., Ltd. est une société sud-coréenne cotée (KOSPI) qui a 68 ans d'histoire. Kukbo Co., Ltd. fournit des services logistiques complets, équipés d'un système de gestion de la distribution pour l'exploitation d'un centre logistique intégré de pointe, ainsi que des infrastructures telles que le transport, le stockage et l'entreposage. En outre, Kukbo Co., Ltd. développe un système conçu pour localiser des itinéraires optimaux grâce au suivi en temps réel d'informations sur la circulation et de l'emplacement des véhicules. L'objectif de la société : renforcer ses capacités commerciales logistiques en construisant un système de pointe. Kukbo Co., Ltd. se développe dans de nouveaux domaines commerciaux et est donc sur le point de devenir une entreprise mondiale. Elle continue de mener par ailleurs ses activités dans divers domaines commerciaux, tels que les vêtements de golf, les masques et les produits pharmaceutiques. Le site Web de Kukbo est disponible à l'adresse http://www.kukbo.com .

REMARQUE : Ce communiqué de presse, fourni à des fins de commodité, est une version traduite du communiqué de presse officiel publié en langue anglaise par la société. Pour consulter le communiqué de presse complet en anglais, y compris la clause de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives, veuillez vous rendre sur le site : https://www.redhillbio.com/news/default.aspx

Contact au sein de l'entreprise : Adi Frish Responsable du développement des entreprises

et des activités commerciales RedHill Biopharma +972-54-6543-112 [email protected] Contact pour les médias : États-Unis : Bryan Gibbs, Finn Partners +1 212 529 2236 [email protected] Royaume-Uni : Amber Fennell, Consilium +44 (0) 7739 658 783 [email protected]

[1] L'opaganib et le RHB-107 (upamostat) sont des nouveaux médicaments expérimentaux, non disponibles pour la distribution commerciale.

[2] Des informations complètes sur la prescription de Movantik® (naloxégol) sont disponibles à l'adresse suivante : www.Movantik.com .

[3] Des informations complètes sur la prescription de Talicia® (oméprazole magnésien, amoxicilline et rifabutine) sont disponibles à l'adresse suivante : www.Talicia.com .

[4] Des informations complètes sur la prescription d'Aemcolo® (rifamycine) sont disponibles à l'adresse suivante : www.Aemcolo.com .

Related Links

https://www.redhillbio.com



SOURCE RedHill Biopharma Ltd.