RedHill Biopharma gibt positive Topline-Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten der Phase-II-COVID-19-Studie mit Opaganib bekannt

Vorläufige Daten der U.S. Phase-II-Studie „ohne statistische Signifikanz" an 40 Patienten im Krankenhaus zeigen, dass oral verabreichtes Opaganib sicher war, ohne wesentliche Unterschiede zwischen Opaganib und Kontrollgruppen

Konsistente Tendenzen zeigen eine größere Verbesserung bei der Reduzierung des Sauerstoffbedarfs bis zum Ende der Behandlung an Tag 14 in der mit Opaganib behandelten Gruppe bei den wichtigsten primären und sekundären Wirksamkeitsnachweisen, die mit der klinischen Verbesserung gemäß der Ordinalskala der Weltgesundheitsorganisation (WHO) korrelieren

Die mit Opaganib behandelte Gruppe zeigte eine größere Verbesserung beim Aufnehmen von Raumluft innerhalb von 14 Tagen (52,6 % gegenüber 22,2 %); eine größere Verbesserung bei der Reduktion von zusätzlichem Sauerstoff auf 50 % bis zum 14. Tag (89,5 % gegenüber 66,7 %); einen höheren Anteil an Patienten, die bis zum 14. Tag entlassen wurden (73,7 % gegenüber 55,6 %) und eine größere Reduktion des medianen Gesamtsauerstoffbedarfs (AUC) über 14 Tage (68,0 % gegenüber 46,7 %)

Topline-Daten aus der globalen Phase-II/III-Studie zur COVID-19-Behandlung von 270 hospitalisierten Patienten werden in Q1/2021 erwartet; eine vorläufige Futility-Analyse des DSMB wird in den kommenden Wochen erwartet

Opaganib zielt auf eine menschliche Zellkomponente ab, die an der Virusreplikation beteiligt ist und möglicherweise das Risiko einer Resistenz durch Virusmutation minimiert

TEL AVIV, Israel und RALEIGH, North Carolina, 4. Januar 2021 /PRNewswire/ -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL) (FRA: 2RH) („RedHill" oder das „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Spezialunternehmen, gab heute bekannt, dass vorläufige Topline-Daten aus seiner US-Phase-II-Studie mit oral verabreichtem Opaganib (Yeliva®, ABC294640)[1] bei Patienten, die mit COVID-19-Pneumonie hospitalisiert wurden, positive Sicherheits- und Wirksamkeitssignale zeigten.

Die randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-II-Studie zum klinischen Konzeptbeweis mit Opaganib ( NCT04414618 ) umfasste 40 Patienten, die Sauerstoff benötigten. Die Studie war nicht auf statistische Signifikanz ausgelegt und hatte zum Ziel, die Sicherheit zu bewerten und erste Anzeichen von Wirksamkeit zu identifizieren. Die Patienten in der Studie wurden im Verhältnis 1:1 zufällig ausgewählt und erhielten entweder Opaganib oder ein Placebo sowie Standardtherapie (SoC) und wurden bis zu 42 Tage nach Behandlungsbeginn nachbeobachtet.

· Die ersten Ergebnisse der Studie zeigten, dass Opaganib sicher ist und es keine wesentlichen Sicherheitsunterschiede zwischen den Behandlungsgruppen gab, denen Opaganib oder ein Placebo verabreicht wurde. Insgesamt traten in der Opaganib-Behandlungsgruppe weniger schwerwiegende unerwünschte Ereignisse (SAEs) auf als in der Placebo-Gruppe. In dieser kleinen Stichprobengröße gab es nur wenige Ereignisse mit Intubation oder Todesfolge und diese waren zwischen den beiden Gruppen ausgeglichen.

· Die mit Opaganib behandelten Gruppe zeigte konsistente Tendenzen einer größeren Verbesserung bei der Reduzierung des Sauerstoffbedarfs bis zum Ende der Behandlung an Tag 14 bei den wichtigsten primären und sekundären Wirksamkeitsnachweisen, die mit der klinischen Verbesserung gemäß der Ordinalskala der Weltgesundheitsorganisation (WHO) korrelieren, wie:

- Eine größere Verbesserung des Anteils der Patienten, die an Tag 14 wieder Raumluft aufnahmen und keine Sauerstoffunterstützung mehr benötigten, im Vergleich zur Kontrollgruppe (52,6% gegenüber 22,2%).

- Eine größere Verbesserung des Anteils der Patienten, bei denen die Sauerstoffzufuhr an Tag 14 um 50% reduziert werden konnte, im Vergleich zur Kontrollgruppe (89,5% gegenüber 66,7%).

- Ein höherer Anteil von Patienten, die an Tag 14 entlassen werden konnten, im Vergleich zur Kontrollgruppe (73,7% vs. 55,6%).

- Eine stärkere Reduktion des medianen Gesamtsauerstoffbedarfs (Fläche unter der Kurve) über 14 Tage gegenüber der Kontrollgruppe (68,0% gegenüber 46,7%).

Eine vollständige Analyse der Daten, einschließlich viraler und entzündlicher Biomarker-Analysen, Baseline-Risikofaktoren und SoC-Hintergrundtherapiestratifikationen, wird in den kommenden Wochen erwartet. Das Unternehmen wird die Daten zur Überprüfung durch Fachkollegen zur Verfügung stellen, sobald sie verfügbar sind.

„Wir freuen uns über diese ermutigenden Topline-Ergebnisse aus unserer explorativen Phase-II-Studie, die die Sicherheit von Opaganib bestätigen und vielversprechende Signale für eine Wirksamkeit bei der Behandlung von Patienten mit COVID-19, die Sauerstoffunterstützung benötigen, zeigen. Diese vorläufigen Ergebnisse unterstützen unsere laufende globale Phase-II/III-Studie bei schwerer COVID-19-Pneumonie, die voraussichtlich in Q1/2021 abgeschlossen sein wird. Wir arbeiten weiterhin mit Nachdruck an der Zusammenstellung eines soliden Datensatzes, um potenziell einen weltweiten Antrag auf Notfallbehandlung einzureichen", sagte Mark L. Levitt, MD, Ph.D., Medical Director bei RedHill.

Gilead Raday, der Chief Operating Officer von RedHill, fügte hinzu: „Opaganib hat eine einzigartige duale Wirkungsweise, die sowohl entzündungshemmende als auch antivirale Eigenschaften aufweist und auf die Ursache und die Symptome von COVID-19 einwirkt. Opaganib zielt auf die Sphingosinkinase-2, eine menschliche Zellkomponente, die an der Replikation des Virus beteiligt ist, und nicht auf das Virus selbst. Die zunehmenden Hinweise darauf, dass weltweit neue SARS-CoV-2-Mutationen auftreten, bestätigen die Bedeutung dieses einzigartigen Mechanismus, der möglicherweise das Risiko einer viralen Therapieresistenz minimiert. Die in den vorläufigen Topline-Daten gezeigten Trends einer Patientenverbesserung bestätigen die laufende Phase-II/III-Studie mit Opaganib, die ein vertieftes Verständnis der Wirksamkeit von Opaganib liefern wird. "

Die Wirksamkeit von Opaganib bei schwerer COVID-19-Lungenentzündung wird in einer laufenden weltweiten Phase-II/III-Studie weiter untersucht. Die Topline Daten werden voraussichtlich im ersten Quartal 2021 vorliegen. Diese Studie ( NCT04467840 ) wird an 30 klinischen Zentren in mehreren Ländern durchgeführt und soll bis zu 270 Patienten aufnehmen. Die Studie wurde zwei unverblindeten Überprüfungen der Sicherheitsdaten durch ein unabhängiges Data and Safety Monitoring Board (DSMB) unterzogen, und die Fortsetzung der Studie wurde einstimmig empfohlen. In den kommenden Wochen wird vom DSMB eine unverblindete Futility Analyse durchgeführt, in der die Daten der ersten 135 Probanden ausgewertet werden, die den primären Endpunkt erreicht haben.

Die Topline-Ergebnisse aus der US-Phase-II-Studie mit Opaganib bei Patienten mit COVID-19-Pneumonie sind vorläufig und wurden dem Unternehmen nach einer ersten unabhängigen Analyse von einem unabhängigen Dritten zur Verfügung gestellt. Sie unterliegen weiterhin zusätzlicher Überprüfung und Analyse. Eine solche Überprüfung und Analyse kann zu Ergebnissen führen, die nicht mit den in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Ergebnissen übereinstimmen, und wird möglicherweise in künftigen Studien nicht wiederholt.

Informationen zu Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib, eine neue chemische Substanz, ist ein proprietärer, „first-in-class", oral verabreichter, selektiver Sphingosinkinase-2 (SK2)-Inhibitor mit nachgewiesener doppelter entzündungshemmender und antiviraler Aktivität, der auf eine Wirtszellkomponente der Virusreplikation abzielt und möglicherweise das Risiko einer Virusresistenz minimiert. Opaganib hat auch Antikrebsaktivität gezeigt und kann auf mehrere onkologische, virale, entzündliche und gastrointestinale Indikationen abzielen.

Opaganib erhielt von der US-Zulassungsbehörde FDA den Orphan-Drug-Status für die Behandlung des Gallengangskarzinoms und wird derzeit in einer Phase-IIa-Studie bei fortgeschrittenem Gallengangskarzinom und in einer Phase-II-Studie bei Prostatakrebs untersucht. Opaganib wird auch zur Behandlung von COVID-19-Pneumonie in einer weltweiten Phase-II/III-Studie untersucht und hat in vorläufigen Topline-Daten einer Phase-II-Studie in den USA positive Sicherheits- und Wirksamkeitssignale gezeigt.

Präklinische Daten haben sowohl antivirale als auch entzündungshemmende Aktivitäten von Opaganib gezeigt, die das Potenzial haben, entzündliche Lungenerkrankungen wie Pneumonie zu verbessern und pulmonal-fibrotische Schäden abzuschwächen. Opaganib zeigte eine starke antivirale Aktivität gegen SARS-CoV-2, das Verursacher-Virus von COVID-19. Die Virusreplikation in einem In-vitro-Modell des menschlichen Lungenbronchialgewebes wird vollständig gehemmt. Präklinische In-vivo-Studien[2] haben außerdem gezeigt, dass Opaganib die Todesrate bei Influenzavirusinfektionen senkt und die durch Pseudomonas aeruginosa verursachte Lungenverletzung verbessert, indem die IL-6- und TNF-alpha-Spiegel in bronchoalveolären Spülflüssigkeiten gesenkt werden.

Opaganib, das ursprünglich von der US-amerikanischen Apogee Biotechnology Corp. entwickelt wurde, durchlief erfolgreich mehrere präklinische Studien mit Onkologie-, Entzündungs-, Verdauungstrakt- und Strahlenschutz-Modellen sowie eine klinische Studie der Phase 1 an Krebspatienten mit soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium und eine zusätzliche Phase-1-Studie beim multiplen Myelom.

Die Entwicklung von Opaganib wurde durch Zuschüsse und Verträge von US-Bundes- und Landesbehörden unterstützt, die an Apogee Biotechnology Corp. vergeben wurden, darunter vom NCI, der BARDA, dem US-Verteidigungsministerium und dem FDA Office of Orphan Products Development.

Die laufenden Studien mit Opaganib sind auf www.ClinicalTrials.gov registriert, einem webbasierten Dienst des US-amerikanischen National Institute of Health, der der Öffentlichkeit Zugang zu Informationen über öffentlich und privat unterstützte klinische Studien bietet.

Informationen zu RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich vornehmlich auf gastrointestinale Erkrankungen spezialisiert hat. RedHill fördert die Magen-Darm-Medikamente Movantik® gegen opioidinduzierte Obstipation bei Erwachsenen mit nicht krebsbedingten Schmerzen[3], Talicia® zur Behandlung von Helicobacter pylori (H. pylori)-Infektionen bei Erwachsenen[4] und Aemcolo® zur Behandlung von Reisedurchfall bei Erwachsenen[5]. Zu den wichtigsten klinischen Entwicklungsprogrammen von RedHill im Spätstadium gehören: (i) RHB-204, mit einer geplanten Phase-III-Studie für pulmonale nicht tuberkulöse Infektionen mit Mykobakterien (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), ein erstklassiger selektiver SK2-Inhibitor, der auf mehrere Indikationen abzielt und ein Phase-II/III-Programm für COVID-19- und Phase-II-Studien für Prostatakrebs und Cholangiokarzinom umfasst; (iii) RHB-104, mit positiven Ergebnissen einer ersten Phase-III-Studie für Morbus Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), mit positiven Ergebnissen aus einer Phase-III-Studie für akute Gastroenteritis und Gastritis und positiven Ergebnissen aus einer Phase-II-Studie für IBS-D; (v) RHB-107, ein erstklassiger Serinproteaseinhibitor der Phase II, der gegen Krebs und entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen wirkt und auch auf COVID-19 abzielt und (vi) RHB-106, eine verkapselte Formulierung zur Darm-Vorbereitung. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.redhillbio.com / https://twitter.com/RedHill_DE .

HINWEIS: Diese Pressemitteilung, die der Einfachheit halber zur Verfügung gestellt wird, ist eine übersetzte Version der offiziellen Pressemitteilung, die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlicht wurde. Für die vollständige Pressemitteilung in englischer Sprache, einschließlich des Haftungsausschlusses für zukunftsgerichtete Aussagen, besuchen Sie bitte: https://ir.redhillbio.com/press-releases .

1. Opaganib ist ein neues Prüfpräparat, das nicht für den kommerziellen Vertrieb erhältlich ist.

2. Xia C. et al. Transient inhibition of sphingosine kinases confers protection to influenza A virus infected mice. Antiviral Res. 2018 Oct; 158:171-177. Ebenezer DL et al. Pseudomonas aeruginosa stimulates nuclear sphingosine-1-phosphate generation and epigenetic regulation of lung inflammatory injury. Thorax. 2019 Jun;74(6):579-591.

3. Vollständige Informationen zur Verschreibung von Movantik® (Naloxegol) sind verfügbar unter: www.Movantik.com .

4. Vollständige Informationen zur Verschreibung von Talicia® (Omeprazol-Magnesium, Amoxicillin und Rifabutin) sind verfügbar unter: www.Talicia.com .

5. Vollständige Informationen zur Verschreibung von Aemcolo® (Rifamycin) sind verfügbar unter: www.Aemcolo.com .

