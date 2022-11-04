Redington, rekor seviyedeki 2. çeyrek sonuçlarını duyurdu ve en yüksek yıldan yıla 1. yarı büyüme bildirdi

Gelmiş geçmiş en yüksek üç aylık gelir ve işletme kârı

2023 mali yılı ikinci çeyrekte 190,8 milyar rupi gelir

2023 mali yılı ikinci çeyrekte %26 Yıldan Yıla VSK (Vergi Sonrası Kâr) büyümesi

CHENNAI, Hindistan, 4 Kasım 2022 /PRNewswire/ -- Redington Limited (NSE: REDINGTON), 30 Eylül 2022'de sona eren 2023 mali yılı 2. çeyreği için mali sonuçlarını bugün açıkladı. Şirket şimdiye kadarki en yüksek üç aylık gelirini ve işletme kârını kaydetti. Küresel gelirler yıldan yıla %25'lik sağlıklı bir artışla 190,8 milyar rupiye yükseldi ve 3,8 milyar rupilik VSK, %26'lık güçlü bir büyümeyi gösteriyor. Çeyrek için yıldan yıla işletme kârı %23 oranında arttı. Küresel PC endüstrisinin üç aylık dönemde gönderilerde %15 gerilemesine karşın, şirketin PC işi %23 oranında büyüdü. Bu çeyrekte bulut gelirleri %67 arttı.

Redington, teknoloji becerilerini geliştirme, daha derin iş ortağı ilişkileri kurma, sunumların genişliğini daha kapsamlı hale getirme ve yenilikçi iş modellerinde ödeme yapmaya başlamasıyla yılın ikinci çeyreğinde rekor gelir ve işletme kârına ulaştı. Bu, şimdiye kadarki en yüksek 2. çeyrek olmanın yanı sıra, şirketin 2007 yılında halka açılmasından bu yana en yüksek yarıyıl büyümesi oldu. Hindistan, Orta Doğu ve Afrika, Türkiye ve Güney Asya'nın büyümeye katkıda bulunduğu tüm faaliyet bölgeleriyle uygulama geniş bir alana yayılmıştır.

Şirket dijital bir iş modeline doğru zamanında bir geçiş yaptı. Tamamen otomatikleştirilmiş, coğrafyadan bağımsız, self-servis portalı olan Redington Online aracılığıyla, çok çeşitli teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetlerini keşfetmek, erişmek ve satın almak için sorunsuz bir dijital yol sunar. Bulut portalı, iş ortaklarına ve müşterilere bulut ürün ve hizmetleri sunmak için hiper-ölçekleyicilerle etkin bir ortaklık sağlar.

Redington Ltd. Genel Müdürü Rajiv Srivastava "2023 mali yılı 2. çeyreğinde müşteri tercihi çok kanallı bir iş modeline geçmek için dönüşüm yolculuğumuzu sürdürdük. Teknolojinin, yenilikçiliğin ve ortaklıkların temel güçlü yanlarından yararlanarak, şirketler ve tüketiciler tarafından gelecek nesil teknolojilerin benimsenmesini hızlandırdık. Ayrıca, farklı sektörlerde bulut benimsenmesini hızlandırma becerilerimizi güçlendirdik. 5G'nin işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni başlayanlar ve tüketiciler için yeni fırsatlar açması ve bu tür teknolojilerin yenilikçilik ve edinme arasındaki boşluğu birleştirerek daha geniş erişim sağlaması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Redington, küçük ve orta ölçekli işletmeler, eğitim ve kamu sektörü, orta pazar ve kurumsal segmentlerle Google Workspace ve Google Cloud'un benimsenmesini teşvik etmek için Google Cloud India ile stratejik bir ortaklığa girerek bulut yeteneklerini güçlendirdi. Önceki çeyrekte, Redington, faaliyet gösterdikleri tüm coğrafyalarda Amazon Web Hizmetleri (AWS) Bulutunun benimsenmesini sağlamak için Amazon Internet Services Private Limited (AISPL) ile çok yıllık bir Stratejik İşbirliği Anlaşması (SCA) gerçekleştirmişti.

Redington faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda işletmeler, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, yeni başlayanlar ve tüketiciler için tedarik zincirini basitleştirmek ve en yenilikçi teknolojinin benimsenmesini hızlandırmak amacıyla geniş küresel teknoloji satıcıları ve kanal ortakları ağıyla yakın çalışmaya devam ediyor.

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Bu açıklamadaki bazı ifadeler ileriye dönük ifadelerdir. İş, burada belirtilenlerden maddi olarak farklı sonuçlara yol açabilecek çeşitli riskler ve belirsizlikler içerir. Burada yapılan tüm ileriye dönük beyanlar halihazırda Şirket yönetiminin elinde bulunan bilgileri temel almaktadır ve Şirket zaman zaman Şirket tarafından ya da Şirket adına yapılabilecek herhangi bir ileriye dönük beyanı güncellemeyi taahhüt etmez.

Redington Limited hakkında:

Redington Limited, tüm Bilgi Teknolojisi, Mobilite, Telekom, Bulut, Yaşam Tarzı ve Güneş ürünleri kategorileri için önde gelen bir BT çözümleri sağlayıcısıdır. Çeşitli endüstri sektörlerinde, 60 iştiraki aracılığıyla 38 pazardaki ayak izleriyle, yenilikçilik ve benimsenme arasındaki Teknoloji İhtilafı ile ilgileniyor. 290'ı aşkın marka birliği ve 40.000'in üzerinde kanal ortağıyla, inovasyon ve teknolojinin benimsenmesi arasındaki sinerji yoluyla dağıtım ve tedarik zinciri ekosistemini dönüştürmektedir.

Daha fazla bilgi için lütfen https://redingtongroup.com/india/ adresini ziyaret edin.

Şirketin büyümesi, markalar, iş ortakları ve nihai müşteriler tarafından dijital ticarete yönelik pazar talebine uyum sağlamak için zamanında önemli bir iş modeliyle dönüşüm yolculuğundan kaynaklanıyor. Tamamen otomatikleştirilmiş, coğrafyadan bağımsız, self-servis portalı olan Redington Online aracılığıyla, çok çeşitli teknoloji ürünleri, çözümleri ve hizmetlerini keşfetmek, erişmek ve satın almak için sorunsuz bir dijital yol sunar. Dahası, hiper-ölçekleyicilerle işbirliği yaparak bulut yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor. Önemli bir kilometre taşı olarak, Chennai'de yeni bir ofisin, şirketin kurumsal sağlığa, çalışan dostu çalışma alanına ve teknoloji ile zenginleştirilmiş ofis içinde sürdürülebilir gelişime odaklanmasını sürdürmek için tasarlanmış türünün ilk örneği, tamamen şirkete ait ticari binası olan 'Redington Kulesi'nin açılışını yaptı.

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SOURCE Redington (India) Limited