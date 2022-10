Redução de investimentos em países de média e baixa renda, estagnação global e abundância de reservas de caixa: a situação do investimento privado em infraestrutura

Uma divisão: em 2021, 80% dos investimentos privados em projetos de infraestrutura ocorreram em países de alta renda.

Desempenho resiliente: a inflação crescente e as taxas de juros afetaram a infraestrutura menos do que outras classes de ativos.

O lado verde: em 2021, 60% dos investimentos privados em projetos de infraestrutura foram ecológicos.

SIDNEY, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- O investimento privado em projetos de infraestrutura está em declínio em países de média e baixa renda onde o investimento é mais necessário, de acordo com um novo relatório publicado agora pelo Global Infrastructure Hub (GI Hub). Embora o investimento tenha crescido 8,3% em países de alta renda em 2021, ele caiu pelo terceiro ano em países de média e baixa renda, com uma queda de 8,8%.

Marie Lam-Frendo, CEO do Global Infrastructure Hub

Ao mesmo tempo, o relatório Infrastructure Monitor 2022 mostra que o investimento privado em projetos de infraestrutura em geral está estagnado pelo oitavo ano consecutivo, apesar da recuperação para os níveis pré-pandemia. Como vimos na pandemia da COVID-19, a falta de investimento em infraestrutura suficiente e resiliente deixa as pessoas, em todos os lugares, vulneráveis a cuidados de saúde inadequados, aumento do desemprego, pobreza e outros efeitos devastadores.

A estagnação do investimento privado é particularmente notável quando comparada ao aumento dos níveis de reservas de caixa (dry powder, em inglês) e do forte desempenho dos investimentos em infraestrutura.

"As reservas de caixa, ou seja, capital privado disponível e não investido, quadruplicaram desde 2010 para USD 298 bilhões", afirmou Marie Lam-Frendo, CEO do GI Hub. "É inaceitável que não estejamos investindo em infraestrutura extremamente necessária quando temos o capital para isso, e sabemos que os investimentos em infraestrutura apresentam forte desempenho em comparação com os investimentos em outras classes de ativos."

O relatório encontra um "aspecto verde" em níveis sem precedentes de investimento privado verde, em grande parte no setor de energia renovável. No entanto, o investimento verde fora do setor de energias renováveis permanece baixo e precisa crescer para que as metas climáticas sejam atingidas.

"Não podemos nos dar ao luxo de ignorar a crise de investimento em infraestrutura ou a crise climática. Por meio da colaboração do setor público e privado, podemos trabalhar para solucionar ambas", disse Lam-Frendo. "A prioridade imediata e absoluta para a comunidade de infraestrutura é unir forças e ativar um enorme aumento de investimento."

O Infrastructure Monitor 2022 oferece aos governos e investidores insights de dados para direcionar seus investimentos para o máximo impacto. Esta é a terceira edição do principal relatório do GI Hub, e ele abrange tendências em:

Investimento privado em projetos de infraestrutura

Desempenho de investimento em infraestrutura

Disponibilidade de capital privado para infraestrutura

O papel dos bancos de desenvolvimento multilateral em investimentos privados em infraestrutura.

