REEF signe plusieurs accords avec des distributeurs de l'EMEA

La marque de sandales surf lifestyle énergise son plan de croissance à l'international

CARLSBAD, Californie, 6 janvier 2020 /PRNewswire/ -- REEF Lifestyle, LLC, une marque leader surf lifestyle, a annoncé aujourd'hui la signature de plusieurs nouveaux accords de distribution avec des distributeurs partenaires d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique (EMEA), à savoir :

Brandfusion Holland, BV (Pays-Bas, Belgique et Luxembourg )

) Quality Brands GmbH (Allemagne, Autriche, Suisse et France )

) A. Georgoudas OE (Grèce)

Audes Group S.R.L. (Italie)

I.A. IL Ltd. (Israël)

ALBION 1879 SL (Espagne et Portugal )

) Unify Brand Partnerships, Ltc. (Royaume-Uni et Irlande)

Mike Jensen, président de la marque REEF, a commenté sur l'accord : « REEF est ravie d'avoir chacun de ces distributeurs de chaussures et de vêtements haut de gamme en tant que partenaires sur le marché de l'EMEA. Nous sommes confiants que chacun de ces partenaires d'affaires continuera d'établir des connexions profondes avec les consommateurs et de générer une croissance de haute qualité pour la marque REEF à l'avenir. »

À propos de REEF

La marque REEF a été fondée en 1984 dans le but de partager l'amour du surf et la « beach culture » autour du monde. Aujourd'hui, la marque de chaussures mondiale s'attache à établir une connexion avec les consommateurs en unifiant le monde autour du plaisir, de la liberté et de l'esprit de la plage. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.reef.com. REEF Lifestyle, LLC est une société de portefeuille de certaines sociétés affiliées de Charlesbank Capital Partners, LLC.

