REFIRE élargit sa gamme de systèmes de piles à combustible avec le système PRISMA 12+ pour poids lourds au congrès FCVC 2021

Le système de piles à combustible PRISMA 12+ alimentera les poids lourds avec une efficacité accrue

REFIRE reçoit le Certificat de vérification des performances de TÜV Rheinland, le tout premier au monde, pour son système de piles à combustible

SHANGHAI, 22 juin 2021 /PRNewswire/ -- Shanghai REFIRE Technology Co. Ltd. (REFIRE), fournisseur de premier plan de technologies de piles à hydrogène, a élargi sa gamme de produits de systèmes de piles à combustible de marque connue sous le nom de PRISMA. Lors du 6e Congrès international sur les véhicules à piles à hydrogène (FCVC 2021) qui s'est tenu à Shanghai cette semaine, la société a annoncé que son tout nouveau système de piles à hydrogène PRISMA 12+ offrira aux poids lourds une puissance et une efficacité accrues. Le nouveau système intègre les dernières avancées technologiques de REFIRE, rendues possibles grâce au renforcement des collaborations tout au long de sa chaîne d'approvisionnement, et permettra de réduire les coûts.

L'objectif de PRISMA 12+ est de relever les défis de performance croissants auxquels sont confrontés les poids lourds à pile à combustible déployés dans une série de scénarios d'application différents. Les gains d'efficacité du système représentent une amélioration nette de 10 % par rapport aux modèles précédents, la consommation d'énergie des équipements auxiliaires (BOP) étant réduite de 10 kW. PRISMA 12+ est conçu pour fonctionner pendant au moins 30 000 heures avec une dégradation des performances inférieure à 10 % - un chiffre qui place le système au même niveau que les moteurs à combustion interne de poids lourds.

Le leader mondial des services d'essai, d'inspection et de certification, TüV Rheinland, a remis à REFIRE le tout premier Certificat de vérification des performances pour le système PRISMA 12+ lors d'une cérémonie au FCVC. Lors des tests d'évaluation comparative, TüV Rheinland a pu vérifier que les performances atteignaient ou dépassaient les niveaux indiqués.

Li Weichun, responsable mondial du segment commercial de l'électronique de puissance et directeur général des produits solaires et commerciaux de la Grande Chine chez TÜV Rheinland, a déclaré : « Pour recevoir le tout premier Certificat de vérification des performances d'un système de piles à combustible de TÜV Rheinland, REFIRE a dû démontrer pleinement les performances de PRISMA 12+ et sa puissance technique de pointe dans le domaine de l'énergie associée à l'hydrogène. TTÜV Rheinland s'engage à aider le secteur à développer des données sur les performances de référence des produits. »

Commentant cette reconnaissance, Robin Lin, fondateur, président-directeur général de REFIRE a déclaré : « FCVC est une excellente plateforme pour le lancement de notre produit innovant PRISMA 12+. Nous sommes fiers de cette reconnaissance de la part de TÜV Rheinland, car elle confirme notre conviction que des normes plus élevées en matière de sécurité, de durabilité et de fiabilité sont essentielles pour atteindre l'échelle et la commercialisation des piles à combustible. »

À propos de REFIRE

Basée à Shanghai, REFIRE est le leader mondial du déploiement de technologies commerciales de piles à hydrogène sans émissions. L'entreprise est spécialisée dans la conception, les essais, le prototypage, l'ingénierie d'application et l'intégration de systèmes de piles à combustible pour bus, camions, véhicules spécialisés, blocs d'alimentation et applications marines.

Au premier trimestre 2021, les technologies de piles à combustible et les produits REFIRE alimentent plus de 2 700 véhicules à pile à combustible (FCV) utilisés quotidiennement dans 15 villes chinoises, ainsi que divers projets dans cinq autres pays. À ce jour, le kilométrage combiné des véhicules dépasse les 63 millions de kilomètres.

