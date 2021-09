REFIRE présente sa vision de la mobilité par pile à combustible sans émission avec la PRISMA XII+ pour poids lourds au salon IAA Mobility 2021

- Le système de piles à combustible REFIRE PRISMA XII+ fait ses débuts en Europe, révélant les dernières innovations technologiques en matière de puissance et d'efficacité des piles à combustible pour les poids lourds

- REFIRE s'engage activement auprès de partenaires mondiaux, de clients tout au long de la chaîne de valeur de l'hydrogène, pour une plus grande collaboration et commercialisation de l'industrie des piles à combustible.

MUNICH, le 10 septembre 2021 / PRNewswire / -- Dans le contexte de la réponse mondiale actuelle au dérèglement climatique, les technologies de l'hydrogène sont cruciales pour atteindre un avenir neutre en carbone, notamment dans le secteur de la mobilité. Lors du salon IAA Mobility 2021 à Munich, Shanghai REFIRE Technology Co., Ltd. (REFIRE), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de piles à hydrogène, présente son nouveau système de piles à hydrogène PRISMA XII+, qui intègre les dernières avancées technologiques de l'entreprise et offre aux poids lourds une puissance et une efficacité accrues. Les débuts européens du PRISMA XII+ de REFIRE sont soutenus par l'entreprise allemande eCap Mobility, un partenaire stratégique pour le marché européen. Les deux entreprises coopèrent depuis fin 2019 pour développer des cas d'utilisation finale de la mobilité hydrogène qui soient rapides à déployer et durables.

Des avantages tels qu'une plus grande autonomie et un ravitaillement plus rapide, associés à une plus grande capacité de charge, font des piles à combustible une option particulièrement attrayante pour les poids lourds, alors que ce secteur accélère sa transition vers la décarbonisation. Le système de pile à combustible PRISMA XII+ vise à relever les défis de plus en plus nombreux auxquels sont confrontés les poids lourds, déployés dans une série de scénarios d'application différents. Les mises à niveau de l'efficacité du système représentent une amélioration nette de 10 % par rapport aux modèles précédents, avec une réduction de 10 kW de la consommation d'énergie des équipements auxiliaires (BOP). PRISMA XII+ est conçu pour fonctionner pendant au moins 30 000 heures avec une dégradation des performances inférieure à 10 % - un chiffre qui le place au même niveau que les moteurs à combustion interne des poids lourds.

Fondée en 2015 avec la vision d'accélérer l'adoption de masse de la mobilité et de l'alimentation par piles à combustible à émission zéro, la société REFIRE a livré plus de 3 000 variantes du système de piles à combustible à ses clients. Ceux-ci ont été déployés dans plus de 2 700 véhicules commerciaux à pile à combustible opérationnels et autres types de projets dans 17 villes de Chine et 5 autres pays, dont l'Allemagne.

En août de cette année, un autobus Mercedes-Benz Citaro aménagé et équipé d'un système de piles à combustible REFIRE PRISMA a fait ses débuts opérationnels dans le parc national de la vallée du Bas-Oder, en Allemagne, afin d'assurer un service de transport de passagers sans émissions dans toute la zone écologiquement protégée.

REFIRE continue également à étendre son empreinte internationale, à la fois en introduisant ses produits et services sur le marché européen et en concluant des partenariats mondiaux pour accélérer son objectif de mobilité et d'énergie durables.

Avec l'aide de TÜV Nord, la récente certification de la RDW[1] accordée au système de pile à combustible PRISMA de REFIRE et à son système d'usine ASTRAWORKS ouvre la voie à l'expansion de REFIRE sur le marché européen et est essentielle pour regrouper des partenaires réputés et adapter les produits aux marchés internationaux.

Vous trouverez REFIRE en tant que co-exposant au GRIP lors du salon IAA Mobility 2021 : Stand B4.B81

À propos de REFIRE

Basée à Shanghai, en Chine, REFIRE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies de piles à hydrogène. L'entreprise est spécialisée dans la conception, les essais, le prototypage, l'ingénierie d'application et la production de systèmes intégrés de piles à combustible pour les bus, les camions, les véhicules spécialisés et les applications marines.

À la mi-août 2021, le kilométrage total des véhicules dépasse 75 millions de kilomètres, ce qui représente une réduction des émissions de carbone de 39 000 tonnes.

[1] (Rijks Dienst Wegverkeer) est l'autorité chargée des véhicules aux Pays-Bas et autorisée au niveau européen à superviser la certification des véhicules entrants.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1611721/REFIRE_s_cutting_edge_fuel_cell_system_PRISMA_XII__European_debut_GRIP.jpg

