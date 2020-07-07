Reflexis расширяет свое присутствие в Балтийском регионе масштабным соглашением с ведущей латвийской розничной сетью Maxima

Решения Reflexis Real-Time Task Manager и Q-Walk помогут сети супермаркетов повысить собственную эффективность и оптимизировать процессы внутреннего контроля

ДЕДХЭМ (DEDHAM), Массачусетс, и ЛОНДОН (LONDON), 7 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Reflexis Systems, ведущий провайдер интеллектуальных решений для управления персоналом розничных магазинов, предприятий общественного питания, гостиниц и банковских учреждений с развитой сетью филиалов, сообщила, что латвийская сеть супермаркетов Maxima выбрала платформу Reflexis ONE™ для повышения продуктивности и эффективности работы собственных магазинов.

Maxima Latvia будет использовать решения Reflexis Real-Time Task Manager™ и Q-Walk™ в целях управления штатом из 7 400 сотрудников всех 175 магазинов. Эти решения позволят Maxima Latvia повысить эффективность аудиторских и комплайнс-операций собственной сети. Внедрение Reflexis ONE - один из этапов в рамках программы диверсифицированных инвестиций Maxima в новые технологии для оптимизации деятельности своих магазинов и их персонала.

Мобильные технологии, лежащие в основе платформы Reflexis, помогут сотрудникам филиалов, управляющим и региональным менеджерам супермаркетов сети экономить время, повышать собственную продуктивность и эффективность выполнения рабочих задач. Новые решения также позволят Maxima повысить прозрачность рабочих процессов и предоставят платформу для централизованного доступа к системам аудита и отчетности.

"Мы рады сотрудничать с таким уважаемым ритейлером, располагающим 20-летним опытом торговли бакалейными товарами, - отметил управляющий директор Reflexis в регионе ЕБВА ОП Чодри (OP Choudhary). - Maxima Latvia стремится модернизировать работу своих магазинов, и для нас большая честь предоставить им инструменты для достижения этой цели".

"Инновационные, продуманные технологии заметно усовершенствуют процессы функционирования филиалов Maxima, упрощают персоналу выполнение повседневных задач и помогают устанавливать баланс рабочих нагрузок, обеспечивая клиентам дополнительное удобство шопинга, - прокомментировал генеральный директор Maxima Latvia Викторс Троицинс (Viktors Troicins). - Эти высокотехнологичные решения позволяют нам повышать эффективность своей деятельности и, в конечном итоге, предлагать покупателям по всей Латвии качественные продукты по доступным ценам. Мы очень заинтересованы в дальнейшей цифровизации рабочих процессов при участии лидеров сегмента инновационных технологий, приносящих дополнительные преимущества нашим клиентам и сотрудникам".

О компании Reflexis Systems, Inc.

Reflexis Systems - ведущий провайдер интеллектуальных решений для управления персоналом, оперативного менеджмента и коммуникаций для предприятий розничной торговли, общественного питания, гостиничного бизнеса и банковского дела с развитой сетью филиалов.

Наши клиенты по всему земному шару используют интеллектуальную платформу Reflexis ONE™ для упрощения рабочих задач, оптимизации коммуникационных процессов и принятия более информированных решений по вопросам управления персоналом. Сегодня платформа Reflexis ONE™ помогает 275 лидерам отрасли розничной торговли, общественного питания, гостиничного и банковского сектора достигать заметных улучшений в аспектах привлечения клиентов, повышения продуктивности и удержания персонала.

Reflexis Systems - частное предприятие с головным офисом в Дедхэме (штат Массачусетс) и филиалами в Атланте, Колумбусе, Лондоне, Дюссельдорфе и Пуне (Индия), а также дополнительными торговыми представительствами в различных регионах Европы и Латинской Америки. Больше информации см. на сайте www.Reflexisinc.com.

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SOURCE Reflexis Systems, Inc.