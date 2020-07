Reflexis rozszerza swoją działalność w regionie Morza Bałtyckiego, podpisując umowę z główną siecią detaliczną regionu, Maxima Latvia

Wybór narzędzi Real-Time Task Manager i Q-Walk firmy Reflexis pozytywnie wpłynie na wydajność i zgodność z przepisami.

DEDHAM, Massachusetts i LONDYN, 7 lipca 2020 r. /PRNewswire/ -- Reflexis Systems, czołowy dostawca inteligentnych narzędzi do zarządzania siłą roboczą i rozwiązań wdrożeniowych dla przedsiębiorstw z sektora sprzedaży detalicznej, usług żywnościowych, gastronomii i hotelarstwa oraz bankowości, mających siedziby w wielu lokalizacjach ogłosił, że Maxima, jedna z największych litewskich sieci detalicznych, wybrała Reflexis ONE (TM), aby zwiększyć produktywność i wydajność swoich sklepów.

Maxima Latvia wykorzysta rozwiązania Real-Time Task Manager (TM) i Q-Walk (TM) firm Reflexis w 175 sklepach, obejmując 7400+ swoich pracowników w regionie. Wprowadzenie tych rozwiązań pozwoli Maxima Latvia wprowadzić usprawnienia w zakresie zgodności i kontroli swoich sklepów. Wybór Reflexis ONE wpisuje się w program wszechstronnych inwestycji w nowe technologie sprzedaży detalicznej realizowany przez spółkę Maxima, który przyniesie korzyści dla sklepów i pracowników.

Dzięki wykorzystaniu technologii mobilnych Reflexis pomoże pracownikom i kierownikom sklepów oraz kierownikom regionalnym sieci supermarketów oszczędzać czas, zwiększać produktywność i lepiej realizować zadania. Maxima będzie mogła również zwiększyć transparentność wykonywanych zadań i będzie dysponować platformą scentralizowanego dostępu do audytów i systemów raportowania.

„Cieszymy się, że możemy pracować z tak szanowaną siecią detaliczną, która ma przeszło 20 lat doświadczenia w sektorze spożywczym - powiedział OP Choudhary, dyrektor generalny Reflexis w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. - Spółka Maxima Latvia postawiła sobie za cel zrewolucjonizowanie działalności swoich sklepów, a my jesteśmy dumni z tego, że możemy zapewnić im narzędzia do osiągnięcia tych celów".

„Innowacyjne i przemyślane technologie wnoszą znaczącą wartość dodaną do działalności sklepów spółki Maxima, ułatwiając pracownikom wykonywanie swoich codziennych zadań poprzez lepsze zrównoważenie obciążenia pracą i zapewniając dogodniejsze zakupy klientom - powiedział Viktors Troicins, dyrektor generalny Maxima Latvia. - Pozwala nam to zwiększyć produktywność i zaoferować wysokiej jakości produkty po przystępnych cenach, co przekłada się na wymierne wsparcie dla rodzin w całej Łotwie. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z faktu, że razem z liderami sektora innowacji i technologii robimy kolejny krok w kierunku cyfryzacji, wnosząc wartość dodaną dla naszych klientów i pracowników".

Reflexis Systems, Inc.

Reflexis Systems to czołowy dostawca inteligentnych narzędzi do zarządzania siłą roboczą, wdrożeniowych i komunikacyjnych dla przedsiębiorstw z sektora sprzedaży, usług żywnościowych, gastronomii i hotelarstwa oraz bankowości, mających siedziby w wielu lokalizacjach.

Klienci firmy na całym świecie korzystają z inteligentnej platformy zarządzania pracą Reflexis ONE (TM), aby ułatwiać wdrożenia, usprawniać komunikację i optymalizować decyzje pracownicze. Ponad 275 liderów sektora detalicznego, usług żywnościowych, gastronomii i hotelarstwa oraz bankowości korzysta już z Reflexis ONE (TM), aby osiągać wymierne usprawnienia w zakresie zaangażowania klientów oraz produktywności i utrzymania pracowników.

Reflexis Systems to prywatna firma z siedzibą w Dedham w stanie Massachusetts, mająca swoje oddziały w Atlancie, Columbus, Londynie, Düsseldorfie i Pune (Indie) i prowadząca dodatkową działalność sprzedażową w Europie i Ameryce Łacińskiej. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.Reflexisinc.com .

