Reforma piloto e inovação ininterruptas marcam o primeiro aniversário do Qianhai Plan

SHENZHEN, China, 7 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como um "campo de teste" para a China que aprofunda a reforma abrangente e a abertura, Qianhai demonstrou um sólido impulso de desenvolvimento desde que o plano para o aprofundamento abrangente da reforma e abertura da zona de cooperação do setor de serviços moderno de Qianhai Shenzhen-Hong Kong (Plano Qianhai) foi lançado pelo governo central chinês em 6 de setembro do ano passado.

A vitalidade do desenvolvimento de Qianhai é constantemente apresentada ao mundo devido à abertura geral. No primeiro semestre deste ano, o uso real de capital estrangeiro na área foi de 3,53 bilhões de dólares, um aumento de 17,4% em relação ao ano anterior, de acordo com a Autoridade de Qianhai.

Qianhai fez maiores progressos na reforma piloto e na inovação no último ano. "Qianhai é caracterizada pela reforma e inovação piloto", disse Xu Weiyu, gerente sênior da Shenzhen Qianhai PwC Business Consulting Services Co., Limited.

A cooperação entre Shenzhen e Hong Kong se aprofundou quando a Autoridade e Serviços Financeiros de Qianhai e a Agência do Tesouro da Região Administrativa Especial de Hong Kong (FSTB) lançaram recentemente um programa de 18 medidas que apoia o desenvolvimento de capital de risco na área. Ao implementar políticas piloto e medidas de cooperação, Qianhai lançou 725 inovações institucionais nas áreas de investimento, comércio, finanças e estado de direito entre as quais 65 foram duplicadas para uso em todo o país.

O Plano Qianhai é amplamente considerado como mais uma oportunidade para o desenvolvimento de Qianhai e uma boa oportunidade para atualizar a cooperação entre Shenzhen e Hong Kong. Qianhai não está confinada à "extensão geográfica", ao contrário, também fez uma "expansão política".

Em julho deste ano, o Standard Chartered Bank estabeleceu o Standard Chartered Private Equity Fund Management (Shenzhen) Co., Ltd. em Qianhai, e o representante jurídico da empresa, Lin Ximing, disse que, no futuro, combinado com o ambiente vantajoso de Qianhai, cada vez mais instituições estrangeiras entrarão no continente por meio de Qianhai.

"Tanto o projeto quanto a implementação de políticas revelaram uma orientação para o desenvolvimento e a facilitação de setores, assim as empresas puderam fazer negócios com facilidade e confiança", disse Owen Wang, vice-presidente da área da Great Bay Area da Li & Fung Quianhai Supply Chain Management (Guandong) Co., Ltd., uma empresa financiada por Hong Kong.

Graças às vantagens duplas da zona de livre comércio e da abrangente zona alfandegada, a cadeia de suprimentos da Li & Fung atualmente gerencia e opera armazéns com uma área de mais de cem mil metros quadrados em Qianhai e estabeleceu centros globais ou na região da Ásia-Pacífico de cadeia de suprimentos e comércio de serviços para uma série de marcas internacionais conhecidas. As políticas implementadas em Qianhai estão "alinhadas com o desenvolvimento industrial", disse Wang. Graças a essas políticas, os projetos do setor de logística poderão ser "conectados de forma eficiente" assim que implementados e o desembaraço aduaneiro será "rápido e tranquilo", acrescentou.

Não há dúvida de que Qianhai está se tornando mais aberta e internacional. Ao longo do ano passado, Qianhai lançou muitas inovações e programas piloto: assumindo a liderança na realização de um Sistema de notificação e compromisso para aprovação dos negócios de designação de marinheiros no exterior, realização do Fórum de Tecnologia e Inovação Juvenil da Organização de Cooperação de Xangai (SCO), realizando o esquema piloto de Gestão de patrimônio transfronteiriço (WMC) na área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau (GBA), implementando nove políticas de apoio que trazem benefícios tangíveis para Hong Kong, construindo o Centro internacional de arbitragem da GBA, conduzindo a União de inovação da GBA China, construindo o e-link Qianhai-Hong Kong-Macau e lançando um pacote de 100 serviços completos para talentos internacionais, etc.

FONTE Authority of Qianhai Shenzhen-Hong Kong Modern Service Industry Cooperation Zone

