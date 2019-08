Reforma tributária é tema do 3º Fórum Nacional de Competitividade LIDE

SÃO PAULO, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais realiza o 3º Fórum Nacional de Competitividade, dia 16 de agosto, das 8h às 12h30, no Hotel Pullman, em São Paulo. O evento, que tem curadoria de João Carlos Brega, presidente da Whirlpool América Latina, vai discutir "Reforma Tributária: o papel do Congresso para o avanço da competitividade nacional" com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ); o senador Roberto Rocha (PSDB-MA); o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP); o economista e diretor do C.CiF – Centro de Cidadania Fiscal, Bernard Appy; e o empresário e fundador do Instituto Brasil 200, Flávio Rocha.

O encontro será dividido em quatro painéis: o primeiro abordará "Reforma Tributária: o ideal X o que é possível – Câmara dos Deputados", com exposição de Baleia Rossi e Appy; o segundo falará sobre o papel do Senado neste contexto com Roberto Rocha; o terceiro sobre o Governo Federal e Brasil 200 terá Rocha como palestrante; e o último painel, cujo tema será "A liderança do Congresso na agenda de transformação do País", com a participação de Rodrigo Maia para fechar o evento.

Sob o comando de Luiz Fernando Furlan, chairman do LIDE, o Fórum terá como moderadores a jornalista Denise Campos de Toledo e João Carlos Brega. "É a oportunidade adequada para conhecer as diferentes propostas que tramitam em Brasília e o real impacto na economia e na gestão das empresas. Todos sabemos o que é o ideal, agora queremos entender o que é possível. Queremos esclarecer esses pontos", ressalta Brega. "Este olhar para a nova economia, que gera e agrega valor, está muito em linha com o papel do LIDE, que congrega de forma abrangente e transversal o empresariado de diversos setores", complementa Furlan.

O ex-ministro destaca ainda a importância de reunir líderes e autoridades que trabalham ativamente pelo futuro do Brasil para debater os impactos da redistribuição da arrecadação entre os Estados, Municípios e União e o papel do Congresso neste cenário. "Através das reformas, o País retomará a confiança e a credibilidade mundial, alavancando investimentos e, consequentemente, o crescimento do PIB e a competitividade nacional", finaliza.

