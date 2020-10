Reformulação e inovação impulsionam a transformação inteligente da GWM no encerramento da Auto China 2020.

A marca e inovação de produto da GWM estavam em plena exibição. Ela não apenas engajou atores chineses a apresentarem sua nova cultura de marca e cenários focados no usuário para atingir consumidores jovens, como também apresentou uma nova linha de produtos que abre o caminho para o futuro mundo "inteligente". O inovador HAVAL H6 de terceira geração, com sua atualização FOTA, desencadeia uma nova era de conectividade inteligente, pois seus recursos inteligentes permitem que ele aprenda e se adapte à vida cotidiana do motorista. Tanto o HAVAL H6 quanto o HAVAL Dagou têm a condução autônoma L2, enquanto suas caminhonetes POER têm a L4, suportando-a totalmente em cenários fixos.