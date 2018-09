Regali ricchi d'amore: THOMAS SABO festeggia il Natale con splendide proposte

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/744518/THOMAS_SABO_Charm_Bracelet.jpg )



Chi vuole regalare qualcosa di davvero particolare, opterà per gli orecchini a forma di stella e luna, rigorosamente rifiniti a mano, un raffinato statement ring oppure un ciondolo con un misterioso unicorno, tutti intrisi di un profondo misticismo. Gioielli stupendi non soltanto da trovare o mettere sotto l'albero: con il loro gusto vittoriano - e abbinati a scelta con altre creazioni THOMAS SABO - conferiscono un tocco di preziosità a qualsiasi outfit.

E a tutti coloro che desiderano regalare una dose di amore in più, la data del 15 novembre riserva una piacevole sorpresa: con l'acquisto di un esclusivo bracciale componibile Generation Charm Club, riceveranno in omaggio un Charm a forma di cuore con angelo. La combinazione completa, con altri cinque Charm, verrà inoltre proposta a un prezzo esclusivo.

Gli incantevoli gioielli in argento sterling 925 sono in vendita in tutti i negozi autorizzati THOMAS SABO, online http://www.thomassabo.com e presso partner selezionati.

Su THOMAS SABO

THOMAS SABO è un'azienda internazionale leader nel settore della gioielleria e dell'orologeria che crea e commercializza prodotti di lifestyle per uomini e donne. Fondata nel 1984 da Thomas Sabo a Lauf an der Pegnitz, nel sud della Germania, oggi l'azienda è presente con circa 300 punti vendita propri nei cinque continenti e conta approssimativamente 1.860 collaboratori. Nella sua sede di origine, THOMAS SABO dà lavoro a circa 490 dipendenti. Su scala mondiale THOMAS SABO coopera inoltre con approssimativamente 2.800 partner commerciali così come con le principali compagnie aeree.

