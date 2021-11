Região de Pinheiros ganha novas cores com mural de Hanna Lucatelli

Conhecida por retratar o feminino de diferentes formas em seus trabalhos, Hanna Lucatelli desenvolveu uma obra que expressa o poder e a energia das mulheres, distanciando-se do arquétipo do sexo frágil. Em meio aos grandes prédios espelhados e acinzentados da região, a obra sensibiliza o olhar e humaniza a paisagem da cidade. "Esse painel é uma demonstração da conexão do BNP Paribas com o Brasil e com a arte. É uma honra poder presentear esta cidade que nos acolheu tão bem e, assim, homenagear todo o povo brasileiro, que foi fundamental para construção desses 25 anos de sucesso", diz Ricardo Guimarães, CEO do BNP Paribas Brasil.

Além da intervenção urbana, a celebração dos 25 anos do BNP Paribas Brasil também inclui outras duas ações. A publicação do livro "Fotógrafas Brasileiras: imagem substantiva" e a exposição "Nuances – Mulheres em Camada".

Com curadoria da Kura Arte by Camila Yunes, a exposição "Nuances- Mulheres em Camada" apresenta obras de artistas como Tadáskia, Carolina Colichio, Susanne Schirato, Anna Bella Geiger e Kika Carvalho, convidadas para explorar o tema da sobreposição em seus trabalhos.

O livro "Fotógrafas Brasileiras: imagem substantiva", da editora Grifo Projetos, traz 325 fotos de 59 fotógrafas brasileiras em reconhecimento aos trabalhos de mulheres desde os anos 1920 à contemporaneidade. O mercado editorial não dispunha de uma publicação com o perfil de mapeamento da obra dessas profissionais, oferecido pelo livro de forma inédita e abrangente, e com alcance internacional pelo seu caráter bilíngue. No livro há os mais diversos perfis, seja no que diz respeito ao campo de atuação de cada uma, ao local de origem, técnica ou temática abordadas.

O BNP Paribas Brasil possui 1.600 funcionários, sendo 43% mulheres. A empresa desenvolve e apoia ações que promovem equidade de gênero, diversidade e inclusão de minorias. Em 2019, foi lançado o Dn'A Women - Develop and Achieve. Fruto de uma parceria com o Deutsche Bank, Goldman Sachs e UBS, ele é o primeiro programa gratuito de desenvolvimento pessoal e profissional exclusivo para estudantes universitárias cisgênero e transgênero com objetivo de aumentar a diversidade e a presença feminina no mercado financeiro. Em suas três edições (2019, 2020 e 2021), serão ao todo 200 mulheres capacitadas.

