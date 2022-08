Región Rio South Texas: v rámci prepojenia severoamerických nákladných železníc podľa COSTEP

MISSION, Texas, 12. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Región Rio South Texas, ktorý sa nachádza v srdci severoamerického dodávateľského reťazca, bol vždy významný pre svoju multimodalitu. Vďaka hlavným hraničným priechodom medzi USA a Mexikom, medzinárodným letiskám, hlbokovodným námorným prístavom a medzištátnym diaľniciam sa tento región stal hlavným intermodálnym obchodným uzlom pre podniky s prevádzkami v Severnej Amerike. Okrem toho je región napojený na severoamerickú železničnú sieť 1. triedy, ktorá zabezpečuje vývoz a dovoz stoviek miliónov výrobkov ročne. Tento železničný prístup do Severnej Ameriky v kombinácii s možnosťami, ktoré poskytuje dohoda medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), ďalej optimalizuje logistické výhody, ktoré región Rio South Texas ponúka výrobcom a poskytovateľom logistických služieb nachádzajúcim sa v regióne.

Rio South Texas ponúka robustnú medzinárodnú železničnú infraštruktúru 1. triedy so službami v USA prostredníctvom Union Pacific Railroad a BNSF Railway Co, so službami v Mexiku prostredníctvom Kansas City Southern de Mexico a miestnymi službami na krátkych tratiach prostredníctvom Brownsville & Rio Grande International Railroad (BRG), Border Pacific Railroad, ako aj Rio Valley Switching. Cez BRG je ročne nahlásených tisíce vagónových zásielok (v roku 2019 viac ako 40 000). Okrem toho, pripravované zlúčenie spoločností Canadian Pacific a Kansas City Southern posunie železničnú logistiku v regióne Rio South Texas na novú úroveň tým, že poskytne zefektívnené služby v USA, Mexiku a Kanade, čo znamená, že objem obchodu bude pravdepodobne naďalej rásť vďaka záväzku spoločností Canadian Pacific a Kansas City Southern voči regiónu.

Železničná nákladná doprava slúži aj ako hlavný spojovací článok s ostatnými logistickými možnosťami v regióne. Železničná doprava na krátkych tratiach sa spája s miestnymi námornými prístavmi, čo uľahčuje vodnú dopravu po vnútropobrežnej vodnej ceste Gulf Intracoastal Waterway (ktorou sa prepravuje viac ako 500 miliónov ton nákladu) a po svetových moriach cez Mexický záliv. Železnice v regióne Rio South Texas ponúkajú aj intermodálne spojenie s medzištátnou diaľničnou dopravou, ako aj leteckú nákladnú dopravu, ktorá spája región so svetom, pričom medzinárodné letisko Valley v Rio South Texas patrí medzi 80 najlepších letísk v USA v oblasti leteckej nákladnej dopravy.

Ak prepravujete zásielky po celom svete, do Spojených štátov alebo z nich, alebo ak chcete vyrábať výrobky v Severnej Amerike pre Severnú Ameriku, pozrite sa, čo ponúka región Rio South Texas. Náš tím v COSTEP vám rád pomôže. Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte nás na lokalite www.costep.org alebo sa s nami spojte na @COSTEP.

Kontakt: Matt Ruszczak, +1.956.682.6371, [email protected]

SOURCE Council for South Texas Economic Progress