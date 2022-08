Regionale Markenidentität der Hinggan Liga offiziell veröffentlicht

BEIJING, 22. Aug. 2022 /PRNewswire/ -- Die regionale Markenidentität der Hinggan-Liga wurde auf der Pressekonferenz, die vom Komitee der KPCh für die Hinggan-Liga, der Zivilverwaltung der Hinggan-Liga und der Communication University of China am 15. August 2022 in Beijing gemeinsam veranstaltet wurde, offiziell vorgestellt.

Auf der Pressekonferenz wurden die regionale Markenidentität und das Hauptlogo der Hinggan-Liga (Hinggan-Liga in den Hinggan-Bergen), das regionale öffentliche Logo für Landwirtschafts- und Weideprodukte (Das Leben in der Hinggan-Liga genießen, natürlich und fruchtbar), der regionale öffentliche Slogan (Sichere Produkte aus der Hinggan-Liga) und der Slogan für Kulturtourismusprodukte (Die Berge, die Flüsse und die Hinggan-Liga umarmen) veröffentlicht, so die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des Komitees der KPCh für die Hinggan-Liga.

Eine dreijährige regionale Markenidentitätskampagne der Hinggan-Liga wurde ebenfalls angekündigt, um die Markenbildung und -kommunikation der Hinggan Liga zu beginnen.

„Die Hinggan-Liga scheut keine Mühen, um eine Basis für grüne Landwirtschafts- und Weideprodukte und ein berühmtes Touristenziel in China aufzubauen. Dazu müssen wir eine unverwechselbare regionale Markenidentität schaffen und die sympathischen und ehrgeizigen Charaktere der Liga präsentieren, damit mehr Menschen die Liga kennenlernen und besuchen und zu ihrer Qualitätsentwicklung beitragen", so Zhang Xiaobing, Sekretär des Komitees der KPCh für die Hinggan-Liga. „Wir werden das Potenzial der Liga weiter ausschöpfen, die Einzigartigkeit dieser Region hervorheben, ein IP-Portfolio aufbauen und die Bekanntheit, das Ansehen und die Wettbewerbsfähigkeit der Marke steigern, um die transformative, grüne und hochwertige Entwicklung der Liga zu fördern."

Die im Nordosten der Autonomen Region Innere Mongolei, im mittleren Teil des Hinggan-Gebirges gelegene Hinggan-Liga spielt ihre vielfältigen touristischen Ressourcen als regionale Stärke voll aus und setzt sich für den Aufbau eines landesweit bekannten Touristenziels und einer Basis für grüne Landwirtschafts- und Weideprodukte ein. Die Liga hat eine Reihe von Auszeichnungen erhalten, wie z. B. die Demonstrationsliga der nationalen Einheit, die nationale Demonstrationsliga für den Aufbau einer ökologischen Infrastruktur und die Innovationsbasis „Grün für Gold".

