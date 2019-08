Reglas de seguridad para ¡el regreso a clases!

Blog e imágenes: https://onsafety.cpsc.gov/es/

WASHINGTON, 21 de agosto de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Cuesta creer que ya se acaben los días veraniegos de descanso y que los niños vuelvan a clases en todo el país. Ahora que los niños regresan a la escuela, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE.UU. (U.S. Consumer Product Safety Commission, CPSC) exhorta a padres y a estudiantes a priorizar la seguridad. Cada año miles de niños resultan lesionados al realizar actividades cotidianas como andar en bicicleta, practicar deportes y jugar en áreas de recreo. Veamos algunos de los datos y consejos de seguridad inteligentes.

Caminar distraído:

En el período de 5 años de 2014 a 2018, se estima que unas 6,500 personas fueron atendidas en salas de emergencia debido a lesiones por caminar mientras enviaban o leían mensajes de texto. Consejo inteligente: ¡Mire por donde camina! No envíe textos ni hable por teléfono mientras camina. Caminar distraído puede ser peligroso, especialmente cerca del tráfico y al cruzar la calle.

Bicicletas:

Desde fracturas hasta contusiones y laceraciones, de 2016 a 2018 hubo un promedio anual estimado de unas 154,200 visitas a salas de emergencias por lesiones relacionadas con las bicicletas en niños menores de 16 años. Consejo inteligente: ¿Va a la escuela en bicicleta, patineta o monopatín? ¡Sea inteligente y use casco!

Áreas de recreo:

Cada año se producen más de 230,000 lesiones relacionadas con las áreas de recreo. La CPSC ha investigado 40 muertes relacionadas con los equipos en áreas de recreo que ocurrieron desde 2014. Consejo inteligente: Deje los collares y la ropa con cordones en casa para reducir el riesgo de estrangulación.

Mochilas:

Los niños no deberían decir: "¡Ay, cómo me duele la espalda!". Si lo hacen, la causa puede ser el resultado de una mochila muy pesada. Desde 2016 a 2018 un promedio anual estimado de 7,400 niños menores de 19 años fueron atendidos en salas de emergencia por lesiones relacionadas con las mochilas. Consejo inteligente: ¡Aligere la carga! Asegúrese de que las mochilas de los estudiantes no sean demasiado pesadas.

Lesiones y muertes por porterías de fútbol móviles:

La CPSC tiene conocimiento de 10 muertes reportadas de niños menores de 16 años entre 2000 y 2016 causadas por la volcadura o fallas estructurales de porterías de fútbol. De 2000 a 2018 hubo aproximadamente 3,300 lesiones en niños menores de 16 años atendidas en salas de emergencia relacionadas con la volcadura o fallas estructurales de las porterías de fútbol. Consejo inteligente: ¡Asegúrese de que las porterías de fútbol móviles estén sujetas firmemente al suelo!

¡Recuerde las reglas de seguridad! Use la cabeza, mantenga la seguridad siempre en mente.

Acerca de CPSC:

La U.S. Consumer Product Safety Commission (Comisión para la Seguridad de los Productos del Consumidor de EE.UU., CPSC) está encargada de proteger al público contra riesgos irrazonables de lesión o muerte asociados al uso de miles de tipos de productos del consumidor bajo la jurisdicción de la institución. Muertes, lesiones y daños a la propiedad debido a incidentes con productos del consumidor le cuestan al país más de $1 billón de dólares al año. La CPSC está comprometida con proteger a consumidores y familias contra productos que presenten un riesgo de incendio, eléctrico, químico o mecánico. Los esfuerzos de la CPSC para asegurar que productos del consumidor --tales como juguetes, cunas, herramientas eléctricas, encendedores de cigarrillos y productos químicos del hogar -- sean seguros, contribuyeron a la disminución en el índice de muertes y lesiones relacionadas con productos del consumidor en los últimos 40 años.

La ley federal prohíbe a cualquier persona vender productos sujetos a un retiro del mercado voluntario anunciado públicamente y llevado a cabo por el fabricante; o a un retiro obligatorio ordenado por la Comisión.

Para reportar un producto peligroso o una lesión relacionada con un producto, visite www. SaferProducts.gov (en inglés) o llame a la línea de información de la CPSC al (800) 638-2772 o al teletipo (301) 595-7054 para discapacitados auditivos. Los consumidores pueden obtener información sobre noticias y retiros en www.SeguridadConsumidor.gov , vía Twitter en @SeguridadConsum o suscribiéndose para recibir los boletines electrónicos gratuitos de la CPSC.

Conéctese con nosotros (inglés/español):

SeguridadConsumidor.gov | CPSC.gov | SaferProducts.gov | YouTube | OnSafety Blog | Twitter | Flickr

*Entrevistas en español disponibles

Línea directa de la CPSC: (800) 638-2772

Contacto de la CPSC con los medios: (301) 504-7800 / 7908

Por área de especialización: Ver contactos de la CPSC aquí

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/695177/US_Consumer_Product_Safety_Commission_Logo.jpg

FUENTE U.S. Consumer Product Safety Commission

Related Links

http://www.cpsc.gov



SOURCE U.S. Consumer Product Safety Commission