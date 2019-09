Réimaginer la fabrication d'additifs avec des systèmes de polymères réactifs

Polynt et MVP ont coorganisé un événement de lancement, pour présenter la nouvelle technologie additive, le 17 septembre, afin que les leaders et partenaires de l'industrie puissent faire l'expérience du système à l'installation de démonstration de fabrication du DOE à ORNL. L'événement a offert des démonstrations et des discussions en direct avec l'équipe de recherche derrière la machine RAM et le matériau PRD1520.

« Nous sommes ravis d'ouvrir la voie à la fabrication d'additifs réactifs et de continuer à déployer des solutions innovantes pour répondre à la demande du marché », a déclaré Bob Vanderhoff, président-directeur général de MVP. « Il s'agit d'une technologie transformatrice qui nous permet d'accéder à de nouveaux marchés et de donner à nos clients les moyens de fournir des produits de meilleure qualité avec une efficacité de fabrication accrue. »

Bien que les matériaux thermoplastiques soient devenus la norme dans la fabrication d'additifs, cette technologie thermodurcissable unique a le potentiel de révolutionner la fabrication d'additifs et de répondre à la demande de solutions plus solides et plus rentables tout en demeurant efficace sur le plan énergétique. L'avantage du thermodurcissable réside dans la réticulation des polymères entre les couches imprimées, ce qui donne des produits plus résistants et plus tolérants à la chaleur. En collaborant avec ORNL, MVP a pu faire évoluer la technologie d'une solution de table de travail à une machine commercialement prête.

« Nous sommes heureux du succès de ce projet et de son potentiel pour un large éventail d'applications dans le domaine de la fabrication de pointe », a déclaré Moe Khaleel, directeur associé du laboratoire des sciences énergétiques et environnementales à l'ORNL. « De tels partenariats assurent que la recherche de l'ORNL a le plus grand impact possible pour soutenir une économie forte et prospère. »

Le PRD 1520 de Polynt est un matériau monomère réactif spécialement formulé pour l'utilisation dans la machine RAM de MVP. Le matériau offre une adhérence interlaminaire supérieure, une usinabilité exceptionnelle et une forte résistance à la déformation à chaud compatible avec les applications d'outillage de qualité aérospatiale. « En tant que leader technologique pour le développement de matériaux, nous collaborons continuellement avec des experts de l'industrie pour anticiper les demandes du marché et innover dans les systèmes de résines qui répondent et dépassent les attentes des clients », a déclaré Steve Voeks, directeur R et D, Amériques, Polynt.

MVP et Polynt mènent des démonstrations au CAMX 2019, du 23 au 26 septembre à Anaheim, Californie, afin de présenter cette technologie et d'autres processus pour travailler plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement.

À propos de Magnum Venus Products (MVP) :

Magnum Venus Products (MVP) est le premier fabricant d'équipement d'application de composites, y compris des systèmes de pompage, des pistolets de pulvérisation, des imprimantes 3D à grande échelle et des systèmes d'enroulement de fils pour les industries automobile, aérospatiale, du transport, maritime, pétrolière et gazière et éolienne. En plus des systèmes conçus pour les applications composites, MVP fournit des solutions et de l'équipement de consultation pour soutenir les industries de la mousse et du polyuréthane, y compris les polyurées, les adhésifs et les résines époxydes. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.mvpind.com.

À propos de Polynt :

Polynt-Reichhold Group est l'un des plus grands fabricants et fournisseurs mondiaux de produits spécialisés, d'intermédiaires et de composites pour les marchés de l'industrie, du transport, du bâtiment et de la construction, de la marine, du médical, de la consommation et des additifs alimentaires. Polynt-Reichhold Group possède 37 sites de production en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en Asie. www.polynt.com

À propos d'Oak Ridge National Laboratory :

L'ORNL est géré par UT-Battelle pour le compte du bureau des sciences du département de l'Énergie, le défenseur unique le plus important de la recherche fondamentale en sciences physiques aux États-Unis. Le bureau des sciences du DOE s'efforce de relever certains des défis les plus pressants de notre époque. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://energy.gov/science.

