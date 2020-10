Reina Rebelde llega a las tiendas Walmart con una colección del Día de los Muertos que incluye tres nuevos productos exclusivos

DALLAS, 5 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Reina Rebelde, la primera línea de cosméticos que celebra auténticamente la dualidad cultural única de las latinas con productos de alta calidad que resaltan el orgullo de su herencia, la intensidad de su espíritu y su belleza sin reservas, se enorgullece de anunciar a su nueva tienda asociada: Walmart. Esta nueva alianza llega con la celebración del Día de los Muertos y un surtido exclusivo de productos que incluye tres nuevos artículos. A partir de hoy, los productos Reina Rebelde pueden encontrarse en los exhibidores de más de 350 tiendas Walmart que presentan una selección única de artículos de la marca para lucir el Día de los Muertos, entre ellos, dos productos reformulados (4 Play Wet Dry Eye Color en Azteca y On Your Face Contour + Color Trio en Coqueta) y el nuevo color de Lip Brilliance en Bomba.

"Como marca de cosméticos autofinanciada de dueña y administradora latina, nunca podría haber imaginado que cuatro años después de iniciar este viaje, vería a Reina Rebelde en las tiendas Walmart", comenta Regina Merson, fundadora y directora general de la empresa. "Creé Reina Rebelde para que nuestra comunidad latina fuera vista y escuchada auténticamente en la industria de la belleza". Walmart está ayudando a crecer a una pequeña empresa latina y permite que Reina Rebelde sea más accesible para las personas de origen latino de todo el país, al tiempo que da vida a nuestra cultura multifacética con la celebración de mi festividad favorita: el Día de los Muertos".

Como parte de la celebración de Walmart, Reina Rebelde ofrecerá una clase magistral virtual gratuita sobre el arte de las Catrinas dirigida por la influente/maquilladora @RogerMuru el lunes 26 de octubre a las 7:00 p.m., hora del este. Para asistir a la clase magistral, cualquier persona que efectúe una compra de artículos Reina Rebelde en Walmart o Walmart.com puede enviar su recibo como comprobante de compra a [email protected]. Luego, el equipo de Reina Rebelde le enviará la información de inicio de sesión para unirse a la clase magistral virtual sobre las Catrinas. Además, Reina Rebelde invita a la comunidad a compartir sus Catrinas en Instagram para tener la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Walmart por un valor de $100. Para participar, publique su Catrina, añada las etiquetas @ReinaRebelde @walmart y use el hashtag #RRxDiaDeLosMuertos. Las fotos deben subirse en cuentas públicas antes del 3 de noviembre inclusive.

La colección de Reina Rebelde para Walmart y el Día De Los Muertos incluye algunos de los productos más vendidos y galardonados de Reina Rebelde, como Bold Lip Color Sticks, Rebel Eye Definer Liquid y Rebel Eye Paint for Brows + Eyes. Además, se lanzan tres nuevos productos exclusivamente para Walmart, entre ellos, dos productos reformulados, 4 Play Wet Dry Eye Color en Azteca y On Your Face Contour + Color Trio en Coqueta, y el nuevo Lip Brilliance en Bomba. Después de analizar detenidamente los comentarios de los consumidores, se reformuló Coqueta para agregar más perlas y un iluminador más cálido con tonos champán deslumbrantes para complementar una gama aún más amplia de tonos de piel. La nueva fórmula de Azteca presenta los mismos tonos, pero en colores mucho más fuertes. El nuevo Lip Brilliance en Bomba es un agregado totalmente novedoso a la colección Lip Brilliance. Bomba incorpora otro tono versátil de brillo malva de alta pigmentación y de larga duración que amplía los colores piel más vendidos y se ve deslumbrante solo o como un hermoso toque de brillo sobre cualquier Bold Lip Color Stick.

Para obtener más información, visite su tienda Walmart más cercana o Walmart.com.

ACERCA DE REINA REBELDE

Lanzada en 2016 y fundada por la orgullosa mexicano-estadounidense Regina Merson, Reina Rebelde es una compañía de cosméticos de propiedad independiente que elabora productos inspirados en latinas y hechos para latinas, y cuyo objetivo es celebrar la dualidad cultural dinámica de las latinas modernas con productos de alta calidad que resaltan la honra de su herencia, la intensidad de su espíritu y el misterio de su belleza. Para obtener más información o para comprar la colección completa y productos/paquetes exclusivos de Reina Rebelde, visite ReinaRebelde.com. Siga a Reina Rebelde en las redes sociales en @ReinaRebelde en Instagram, Reina Rebelde Cosmetics en Facebook y @RRebeldeBeauty en Twitter.

