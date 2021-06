Réinventer, recréer, restaurer : Yadea renforce son engagement envers le développement durable à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement 2021

Depuis sa création, Yadea a fait de grands progrès dans la préservation de l'environnement grâce à ses politiques écologiques, mais aussi à son approche qui tient compte de l'impact environnemental (positif et négatif) de chacune de ses activités, de la fabrication aux opérations, en passant par la recherche et développement. En outre, Yadea a aidé des dizaines de millions de personnes à voyager de manière plus écologique : la marque a vendu plus de 50 millions de produits dans le monde à ce jour, réduisant la consommation de carburant de 9,07 millions de tonnes et contribuant à réduire les émissions de dioxyde de carbone de 31,6 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 31,6 milliards d'arbres.

« Chez Yadea, nous nous efforçons de construire une entreprise véritablement verte et axée sur le développement durable, qui utilise un processus de production propre et une technologie écologique. Le fait de recourir à des processus de fabrication propres nous permet de répartir les ressources entre toutes les activités de production industrielle, ce qui réduit les risques pour les humains et l'environnement. De plus, grâce à nos investissements dans les technologies vertes, nous pouvons apporter des avantages à nos clients et renforcer notre avantage concurrentiel sans sacrifier l'environnement », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Yadea dispose actuellement de huit sites de production dans le monde, chacun exploitant un processus de production écologique pour fabriquer des technologies vertes. Ces sites sont munis de lignes de production, de systèmes de gestion et de technologies avancées de contrôle qualité haut de gamme et figurant parmi les plus automatisés de l'industrie.

Son installation de Tianjin dispose de 14 lignes de production modernes capables de produire annuellement 5 millions d'unités destinées aux marchés nationaux et internationaux ; la société envisage d'élargir le site de 240 hectares en 2021. Cette installation utilise des technologies comme le système logistique intelligent TMS pour planifier, optimiser et exécuter le transport de marchandises de manière intégrée et précise.

Yadea favorise une stratégie de production propre qui utilise la technologie pour réduire la décharge, la consommation et l'émission de polluants. Sa batterie au graphène développée de manière indépendante change la donne dans le domaine de la technologie des batteries de véhicules électriques : dotée d'un cycle de vie de plus de 1 000 recharges, elle peut être rechargée rapidement (80 % en une heure) et augmente la portée du véhicule jusqu'à 10 %.

Pour ce qui est des clients, la société met les besoins de la clientèle et de la planète au premier plan de toutes ses activités de marketing et de vente, par exemple en menant des stratégies de tarification écologiques, en faisant la promotion de mesures écologiques dans l'ensemble de ses canaux de marketing ou encore en offrant des services axés sur la conservation de l'environnement.

En 2019, Yadea a dirigé la première alliance chinoise de recyclage de batteries au plomb-acide et a établi un processus normalisé et efficace de recyclage des batteries au plomb-acide contenues dans les deux roues électriques.

À mesure que les consommateurs et les gouvernements se penchent de plus en plus sur la question de la durabilité, Yadea continuera de jouer son rôle pour imaginer un avenir meilleur. En s'appuyant sur un processus de production, des technologies et des initiatives de marketing écologiques, Yadea et ses deux roues électriques révolutionnaires alimentent véritablement l'« ère du vert ».

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. La mission de Yadea consiste à se servir de sa position de leader sur le marché pour inspirer un mouvement vers des solutions de voyage plus écologiques. Sa vision est de créer des solutions de véhicules électriques de premier plan au niveau mondial en développant des technologies innovantes qui respectent et dépassent les normes internationales en matière de sécurité et de qualité.

SOURCE YADEA