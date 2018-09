Reisebroschüre von Cox & Kings gewinnt PATA Gold Awards 2018

MUMBAI, Indien, September 17, 2018 /PRNewswire/ --

Cox & Kings Ltd., der älteste und führende Reiseveranstalter mit Niederlassungen in 22 Ländern, feierte sein 260-jähriges Bestehen und gewann den renommierten Pacific Asia Travel Association (PATA) Gold Award in der Kategorie Marketing Media - Consumer Travel Brochure. Der Beitrag von Cox & Kings: "Experiential Showcase of the Indian Journeys" wurde von einer angesehenen Jury, bestehend aus den Koryphäen der Reisebranche, aus zahlreichen Nominierungen ausgewählt. Die Preisverleihung im Mahsuri International Exhibition Centre (MIEC), Langkawi, Malaysia, würdigte 32 herausragende Beiträge aus der Reise- und Tourismusbranche.

Peter Kerkar, CEO des Cox & Kings-Konzerns: "Kundenbindung bedeutet uns sehr viel und wir sind ständig auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, um anspruchsvollen Reisenden unsere Angebote präsentieren zu können. Unsere Reisebroschüre wurde so gestaltet, dass sie nicht nur die aufregenden Angebote und Erfahrungen Indiens zeigt, sondern auch einen umfassenden und informativen Leitfaden bietet, der den Reisenden hilft, ihre Reise besser zu planen. Wir fühlen uns sehr geehrt, dass unsere innovativen Marketinginitiativen auf einer globalen Plattform wie der PATA anerkannt werden."

Cox & Kings Ltd. ("C&K") ist ein führender Freizeit- und Bildungsreisekonzern mit Niederlassungen in 22 Ländern auf vier Kontinenten. Es ist eines der erfahrensten Reiseunternehmen der Welt und seit 1758 in Betrieb. C&K mit Hauptsitz in Indien hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem diversifizierten, multinationalen Reisekonzern entwickelt, der sich auf die globalen Verbraucher in diesem neuen Zeitalter konzentriert.

C&K ist in den drei Hauptgeschäftsbereichen Freizeit, Bildung und Hybridhotels tätig.

Der enorme Beitrag von Cox & Kings zur Reisebranche des Landes ist weithin bekannt. Mit Innovationen wie "Enable Travel" für einzigartige Ferien für behinderte Reisende bis hin zu Spezialangeboten wie "Trip 360" für Abenteuerbegeisterte, "Getaway Goddess" für weibliche Reisende und "Self Drive 365" für Selbstfahrer-Touren in Indien und anderswo hat Cox & Kings die Welt der Reiseangebote neu erfunden.

