Reisevideos von Huawei-Nutzern 6 Millionen Mal aufgerufen auf Instagram

33 begabte Instagrammer aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Polen, Rumänien und der Türkei wurden eingeladen, sich dem Abenteuer anzuschließen. Mit ihren Huawei-Handys bewaffnet haben sie spannende Instagram-Reels und -Stories gedreht. Die Videos zeigen eindrücklich, wie nützlich Petal Maps und Petal Search sein können, wo auch immer man gerade ist. Egal ob bei der Vintage-Shoppingtour in Mailand, der Stadtbesichtigung in Berlin oder beim Campen in der Türkei, die Petal Services sind immer für dich da. Fast 6 Millionen Instagram-Fans schauten sich die Videos an. Kein Wunder, wem könnten solch wunderschöne Ausflugsvideos denn nicht gefallen?