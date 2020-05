Rejuvenescimento facial: autocuidado e naturalidade para mães e filhas

SÃO PAULO, 6 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- Sabe quando aparecem aquelas ruguinhas no rosto e ao redor dos olhos? Elas são fruto de um processo natural, o envelhecimento, e começam a dar seus primeiros sinais, normalmente, após os 30 anos. Entre os procedimentos estéticos modernos para combater os sinais da ação do tempo, os tratamentos com ácido hialurônico têm resultados imediatos e podem ser acionados em diferentes idades. Assim, são uma ótima opção para ressaltar a beleza das mães e de suas filhas.

O ácido hialurônico faz parte da composição do corpo, mas sua produção diminui com o tempo. Ele é utilizado para alguns fins, como hidratação, realce de contornos, volumização e efeito lifting, dependendo da necessidade e dos objetivos de cada mulher. "Temos uma ampla gama de opções e alternativas de tratamento. O importante é analisar e entender cada paciente para saber onde encaixar cada uma delas", comenta a dermatologista Dra. Bárbara Faria-Corrêa.

A idade recomendada para começar a utilizar o ácido hialurônico varia de acordo com o desejo e o quadro de cada paciente. Se o objetivo final é o embelezamento, uma jovem de 20 anos pode tratar pontos como queixo, olheira profunda ou lábios finos. Já uma mulher com 30 anos pode utilizar a substância a fim de prevenir o envelhecimento precoce. Por fim, uma paciente com seus 40 e 50 anos possui uma pele mais madura e, por isso, pode aplicar uma quantidade maior do ácido hialurônico com o intuito de rejuvenescer de maneira natural e harmônica.

Assim, mulheres de diferentes idades e gerações, como mãe e filha, podem recorrer ao ácido hialurônico. Porém, existem diferenças na aplicação, incluindo o tipo de produto, quantidade utilizada, resultado esperado e a necessidade de associar o tratamento a outras técnicas. "Em mulheres de 20 anos, uma a três ampolas de ácido hialurônico são suficientes para trazer o embelezamento e satisfação facial. Já as de 30 a 40 anos certamente precisarão associá-las à toxina botulínica para tratar a mímica do rosto, enquanto as de mais idade terão um maior benefício estético com a soma de ácido hialurônico, toxina botulínica e bioestimulador de colágeno", completa a dermatologista.

O Restylane®, da Galderma, foi o primeiro ácido hialurônico a ser lançado no mercado mundial e reconhecido internacionalmente pela comunidade médica. Indicado justamente para rejuvenescer, embelezar e preencher com naturalidade, é um composto muito semelhante ao produzido pelo organismo, sendo um produto com alta biocompatibilidade. Seus efeitos têm longa duração e alto nível de segurança comprovado e pode ser aplicado em toda a face.

A Dra. Bárbara destaca que o segredo dos procedimentos estéticos está na personalização do tratamento. "Assim como cada mãe é única, cada tratamento também deve ser. O ponto em comum entre eles é fazer com que todas mulheres se sintam cuidadas e bem consigo mesmas. Isso com certeza reflete em outros aspectos de nossas vidas", finaliza.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

