Rejuvenescimento facial: procedimento também é alternativa para homens que desejam realçar a beleza

SÃO PAULO, 3 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Não importa a idade, homens também podem – e devem – cuidar de si mesmos. Dos mais novos aos veteranos nas comemorações do dia dos pais, optar por um tratamento estético para corrigir imperfeições da pele, recuperar a hidratação e o brilho naturais, e realçar pontos estratégicos da face para contribuir com a beleza e autoestima é uma possibilidade em meio à popularização desses procedimentos.

"Atualmente, muitos homens procuram os consultórios para realçar sua beleza de maneira natural. O tratamento com ácido hialurônico, substância que faz parte da composição do corpo, é um dos mais procurados, pois sua produção diminui com o tempo, deixando regiões menos volumosas e causando a aparição de linhas finas", explica a Dra. Daniela Pimentel, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Homens de todas idades estão descobrindo que é possível envelhecer bem por meio de cuidados com pele, sejam eles o skincare diário ou procedimentos estéticos com resultados de longa duração, como a aplicação de preenchedores de ácido hialurônico, como mencionado por Dra. Daniela. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, em inglês), um estudo de 2018 divulgado no ano passado apontou que os procedimentos de ácido hialurônico cresceram 11,6% no mundo inteiro em relação a 2017, com um total de 347.552 realizados entre o público masculino1.

O Restylane®, produto da Galderma, foi o primeiro ácido hialurônico a ser lançado no mercado mundial e reconhecido internacionalmente pela comunidade médica. Indicado justamente para rejuvenescer, embelezar, preencher e realçar traços da face com naturalidade, é um composto muito semelhante ao produzido pelo organismo, sendo um produto com alta biocompatibilidade. Seus efeitos têm longa duração e alto nível de segurança comprovados2,3,4.

Não existe idade recomendada para começar o tratamento, pois isso depende do desejo e da necessidade de cada paciente, levando em consideração a qualidade da pele e seu grau de envelhecimento. Além do rejuvenescimento, o tratamento com ácido hialurônico é capaz de realçar traços característicos masculinos, como contorno e ângulo da mandíbula. A aplicação é pouco invasiva e feita em consultório com anestesia tópica, sempre na presença de um médico especialista capacitado.

A Dra. Daniela reforça que estamos nos livrando de um tabu no que diz respeito ao cuidado masculino. "Cada dia cresce mais a busca em diferentes gerações por cuidados para a prevenção e tratamento do envelhecimento. A principal vantagem do ácido hialurônico é que ele apresenta um resultado rápido, natural e discreto, algo importante para esse público", finaliza.

