Rekordmenge nachhaltigerer Notebooks am Markt verfügbar

„Mit rund 3500 zertifizierten Produktmodellen von mehr als 25 Marken ist es für Käufer einfacher als je zuvor, ein IT-Produkt zu finden, das Hersteller-unabhängig auf Umweltstandards und eine verantwortliche Handhabung der Lieferketten überprüft worden ist", betont Clare Hobby, Director of Purchaser Engagement bei TCO Development, der Organisation hinter TCO Certified. „Unsere am schnellsten wachsende Produktkategorie sind Notebooks. 2020 haben wir einen Anstieg der neuzertifizierten Modelle um 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Daher ist die Auswahl größer denn je. Dies geht direkt auf die steigende Nachfrage der Käufer nach IT-Produkten zurück, für die der Hersteller in Sachen Klimaschutz, Schadstoffbelastung und Arbeitsbedingungen in der Produktion Verantwortung übernimmt. Die IT-Marken kommen den Forderungen ihrer Kunden nach und beantragen daher eine Zertifizierung nach TCO Certified für ihre Produkte."