Рекордные продажи Honor в ходе Дня холостяков подтверждают уверенный успех бренда вопреки спаду на глобальном рынке

День холостяков помог Honor нарастить свое влияние в Юго-Восточной Азии. В Индонезии продукция этой торговой марки стала бестселлером в категории мобильных телефонов и электроники на платформе shopee.com: всего за 80 минут было продано свыше 8 000 единиц техники этого бренда.

Отличные результаты продемонстрировал и недавно представленный смартфон Honor Magic2. Он стал безусловным лидером по объемам продаж и выручке в ценовой категории 4 000 - 5 000 юаней (580 - 720 долл. США) на Tmall.com и JD.com.

В ходе акций по случаю праздника Дивали на индийском рынке было продано свыше миллиона единиц продукции Honor, что на 300% больше по сравнению с 2017 годом. В число самых популярных моделей вошел Honor 9N, ставший настоящей звездой крупнейшей распродажи Big Billion Days на Flipkart; а недавно представленный Honor 8X завоевал статус бестселлера на Amazon India в первый же день акции.

С момента состоявшейся в этом сентябре презентации восходящей звезды в модельном ряду Honor - Honor 8X Series, - по всему миру было продано уже восемь миллионов единиц этих смартфонов. Модель стала бестселлером на: Amazon Германия[3]; всех платформах онлайн-продаж смартфонов во Франции[4]; GITEX - крупнейшей выставки высоких технологий на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Южной Африке.

Президент Honor Джордж Чжао (George Zhao) прокомментировал: «Я очень рад, что Honor удалось достичь столь высоких результатов, невзирая на сложную ситуацию, сложившуюся в международной индустрии смартфонов. Мировые объемы поставок мобильных телефонов в третьем квартале 2018 года сократились на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Снижение наблюдается и на китайском рынке смартфонов - за первую половину текущего года показатели сократились на 11%. Наша стратегия и неутомимые усилия в сфере НИОКР позволили Honor с честью выдержать этот вызов. В немалой степени мы обязаны своим успехом нашим технологическим инновациям - ИИ, GPU Turbо и т.д., - а также превосходному дизайну наших смартфонов».

В преддверии Черной пятницы и рождественских распродаж Honor планирует представить еще больше праздничных акций на рынках своего присутствия по всему миру и поделиться своим успехом с поклонниками бренда во всех уголках земного шара.

О бренде Honor

Honor является ведущим электронным брендом смартфонов, входящим в состав Huawei Group. Торговая марка была создана в полном соответствии со своим рекламным слоганом «For the Brave» (Для смелых духом) для удовлетворения потребностей цифрового поколения посредством Интернет-оптимизированных продуктов, предоставляющих превосходные возможности своим пользователям, вдохновляющих их на смелые действия, стимулирующих креативность и призывающих молодёжь реализовывать свои мечты. Таким образом Honor удалось выделиться среди конкурентов и продемонстрировать свою смелость поступать иначе и предпринимать шаги для того, чтобы предоставлять своим клиентам доступ к новейшим технологиям и инновациям.

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[1] Бестселлер по объемам и выручке от продаж в категории смартфонов. [2] Бестселлер по объемам и выручке от продаж в категории смартфонов. [3] В категории «Новые модели смартфонов». [4] Согласно отчету GFK за 41-ю неделю 2018 года.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/783813/HONOR_singles_day.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/783814/HONOR_diwali.jpg

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SOURCE Honor