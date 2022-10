Rekordverdächtige Verkaufszahlen für FEZiBOs höhenverstellbaren Schreibtisch enthüllt: Eine lang erwartete ergonomische Änderung des Trends zur Telearbeit in Deutschland

DÜSSELDORF, Deutschland, 10. Oct. 2022 /PRNewswire/ -- FEZiBO, eine internationale Marke für ergonomische Möbel, hat vor kurzem seine Verkaufsergebnisse veröffentlicht und dabei eine Vervierfachung des Absatzes von Stehschreibtischen, auch bekannt als höhenverstellbare Schreibtische oder Sitz-Steh-Tische, auf dem deutschen Markt im August auf 394% bekannt gegeben. Mit den Rekordumsätzen geht auch der anhaltende weltweite Trend zur Telearbeit einher: Nach der Covid-19-Pandemie stieg die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland, die üblicherweise von zu Hause aus arbeiten, um 296%, von etwa 5% im letzten Jahrzehnt auf 14,8% jetzt. Eine Umfrage von Statista belegt, dass 77% der Arbeitnehmer in Deutschland der Meinung sind, Arbeiten von zu Hause aus erleichtere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

FEZiBO Standing Desk

Büroarbeit ist mit Schmerzen verbunden, vor allem wenn man von zu Hause aus arbeitet und keinen ergonomischen Arbeitsplatz hat. Weltweit sitzen die Menschen heute länger und werden mehr denn je von Gesundheitsrisiken geplagt. In Deutschland stellt die „Global Burden of Disease Study" fest, dass die Zahl der Sitzkrankheit stetig zunimmt und 61,3% der Befragten gaben im gleichen Zeitraum Rückenschmerzen und 45,7 % Nackenschmerzen an.

Jedoch ist die Lösung ganz einfach. Gesundheitsexperten zufolge kann das Ersetzen des Sitzens durch zwei Stunden Stehen zu positiven und sofortigen Veränderungen der Gesundheitsindizes führen, einschließlich einer Verbesserung des Blutzucker- und Cholesterinspiegels. Außerdem können zusätzliche 10% Kalorien durch einen verbesserten Stoffwechsel verbrannt werden, und das Risiko von Schlaganfällen und Herzinfarkten kann durch den Wechsel zwischen Sitzen und Stehen am höhenverstellbaren Schreibtisch gesenkt werden.

Dies erklärt die Notwendigkeit und Wichtigkeit eines höhenverstellbaren Schreibtisches und warum FEZiBO diese grundlegende Veränderung der Arbeitsposition und der Gesundheit der Menschen mit einem einzigen Klick zum Wechsel der Tischhöhe einführt. Mit Hilfe der automatischen Motoren des Schreibtisches war es noch nie so einfach, die Rücken- und Nackenmuskulatur zu entlasten.

Zu den Vorteilen eines höhenverstellbaren Schreibtisches gehört auch die gesteigerte Produktivität. Im Vergleich zur Arbeit im Sitzen verringert regelmäßiges Aufstehen nachweislich Unbehagen, Müdigkeit und Steifheit und steigert gleichzeitig die Durchblutung und Produktivität: Mitarbeiter, die einen Steh-Sitz-Schreibtisch benutzen, waren 46% produktiver als diejenigen, die an herkömmlichen Schreibtischen arbeiten.

Nach Ansicht von FEZiBO hat die faire Preisgestaltung zum Absatzanstieg im Sommer beigetragen. Durch den Wegfall von Möbelhändlern, die Optimierung der Lieferkette und die Einsparung von Investitionen in den Geschäften können beim Kauf eines FEZiBO-Artikels im Vergleich zu herkömmlichen Büromöbeln ähnlicher Qualität bis zu 60% eingespart werden.

Es ist noch zu erwähnen: Die zeitlich begrenzten Angebote von FEZiBO stehen derzeit hier zur Verfügung: fezibo.de.

