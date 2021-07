Related, ROVR e BH Group lançam o District 225, um condomínio pronto para morar destinado a jovens profissionais que se mudam para Miami

MIAMI, 26 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- O principal desenvolvedor da Flórida, o Related Group (Related), juntamente com os parceiros ROVR e BH Group, lançou as vendas para o District 225, uma torre de condomínio de luxo pronta para morar em Downtown Miami. Com 343 unidades totalmente mobiliadas e possibilidade de compensar custos por meio do Airbnb, o District 225 oferece um serviço de moradia flexível, "pronta para viver". Os preços começam a partir de US$ 350.000 para os estúdios até US$ 700.000 para as residências de dois quartos.

Localizado a poucos metros da estação MiamiCentral e de muitas das áreas e atrações mais populares de Miami, o District 225 solidifica o "New Downtown" como o bairro mais promissor da cidade. O edifício também tem acesso rápido a áreas importantes, como Brickell, The Design District, Wynwood, Coconut Grove e Miami Beach.

"A Related ajudou a reinventar inúmeras comunidades em todo o sul da Flórida – de Wynwood a Fort Lauderdale. Este é o momento para Downtown Miami", disse Jon Paul Pérez, presidente da Related. "A localização incrível, juntamente com a flexibilidade incomparável oferecida, torna o District 225 perfeito para os jovens profissionais de Miami, bem como para os incontáveis indivíduos e famílias que se mudam para a cidade todos os dias. Juntamente com as empresas ROVR, BH Group e Airbnb, esperamos elevar o padrão de vida em condomínios de luxo."

"Miami se tornou a cidade mais dinâmica do país e, como resultado, nossas demandas de moradia estão evoluindo rapidamente", declarou Oscar Rodriguez, diretor da ROVR. "A ROVR está entusiasmada em fazer parceria com a Related neste projeto inovador e visionário."

Aproveitando os melhores talentos do setor, o District 225 dá continuidade aos mais de 40 anos de experiência da Related em desenvolvimento de padrões de arquitetura e design para condomínios de luxo. A sofisticação atemporal do edifício, com uma elegante concepção estética concebida pelo premiado Siegler Suarez Architects. O renomado Meshberg Group com sede no Brooklyn, é responsável pelo design de interiores, conferindo uma energia contagiante única em Downtown Miami aos espaços e residências do complexo. O Meshberg Group agrega o seu moderno toque industrial do Brooklyn com influências naturais modernas para criar espaços leves, convidativos e aconchegantes. Os seus interiores compartilhados apresentam uma paleta de cores quentes de brancos macios e cinzentos com o carvalho natural e teca contra o chão de terrazzo, enquanto que as diferentes residências pretendem transportar os residentes da energia movimentada urbana para a serenidade com a utilização de tons suaves e carvalhos brancos para os pisos e os armários. Os tetos elevados proporcionam a cada espaço uma sensação ventilada, enquanto as janelas do chão ao teto respiram em ampla luz enquadrando a linha do horizonte contra a magia do por-do-sol e do amanhecer.

"O District 225 representa uma abordagem inovadora para o projeto e o desenvolvimento do prédio, e temos orgulho de trabalhar com a Related para permitir que os futuros moradores vivenciem os benefícios do compartilhamento de residências no Airbnb", disse Jesse Stein, diretor de setor imobiliário da Airbnb.

"Inspirado pela localização circundante, estamos projetando espaços que atendem ao crescente estilo de vida flexível sem perder o sentido de lar", disse o CEO e fundador do Meshberg Group, Adam Meshberg. "Estamos prestigiando as raízes do centro de Miami, e ao mesmo tempo evocamos uma sensação atemporal e que nos remete ao nosso lar com uma combinação perfeita de cores quentes, luzes, materiais, texturas e decoração moderna que suavizam os espaços e proporcionam estética e funcionalidade".

Flexibilidade é um tema fundamental no District 225, que apresenta uma variedade de layouts residenciais, desde plantas de estúdios espaçosos de um quarto até as impressionantes unidades de dois quartos e dois banheiros. Todos os apartamentos são entregues totalmente mobiliados e com acabamento pelo Meshberg Group, oferecendo uma experiência verdadeiramente pronta para morar. Os proprietários também podem aproveitar o sistema de gerenciamento de casa inteligente totalmente personalizável, oferecendo a oportunidade de acessar sua casa a partir de um aplicativo, mesmo que estejam distantes.

Projetado para satisfazer o comprador atual cada vez mais exigente, o District 225 conta com o pacote de comodidades mais amplo até o momento, ostentando ofertas personalizadas que atendem a todos os caprichos dos residentes. Os entusiastas do fitness terão um quadra de basquete interna, quadra de raquetebol profissional, parede de escalada de 8,5 metros de altura, academia de última geração e estúdio de yoga/spinning. O espaço de coworking dedicado aborda a nova era de "trabalho em casa" com salas de reunião privadas com decoração luxuosa, enquanto o lounge para moradores está preparado para ser um espaço para noites de cinema e reuniões íntimas, contando com uma mesa de bilhar de tamanho oficial e várias outras áreas de entretenimento e reunião.

Ao ar livre, os moradores são saudados com um deslumbrante deck de comodidades no telhado, com piscina estilo resort e vista de 360 graus do icônico horizonte de Miami e as águas turquesas de Biscayne Bay. As lareiras externas e as cozinhas de verão tornam este espaço exterior ideal para apreciar o pôr do sol ou dar um mergulho ao luar, enquanto os vários recantos oferecem o lugar perfeito para desfrutar do mundialmente famoso sol de Miami e das vistas infinitas.

Seguindo a tradição da Related de expor obras de arte de qualidade de museu relacionadas em todas as propriedades, o District 225 contará com uma robusta coleção de arte contemporânea. As obras serão selecionadas cuidadosamente pelos curadores internos de arte da Related – também responsáveis pela gestão da mundialmente famosa coleção Jorge M. Perez.

Complementando o pacote de amenidades, foi desenvolvido um programa personalizado para trabalhar perfeitamente com o Airbnb, permitindo aos residentes obter renda adicional quando estiverem ausentes, por meio deste serviço de hospedagem. O District 225 será administrado profissionalmente pela Atlantic & Pacific, que empregará a equipe para lidar diretamente com todos os aspectos do processo de hospedagem do Airbnb, desde a assistência com listagem e marketing da unidade até a coordenação de manutenção e limpeza. As estadias podem ser de qualquer duração, permitindo que os residentes tenham retorno sobre uma viagem mais rápida ou de maior duração.

"Milhares de pessoas visitam Miami a cada semana, tornando esse tipo de conceito residencial flexível mais sedutor a cada dia", explicou Eric Fordin, vice-presidente sênior da Related. "O District 225 oferece um nível de luxo mais acessível e conveniente, com as mesmas ofertas de alta qualidade que os compradores passaram a esperar de projetos da Related. Estamos entusiasmados por preencher esta lacuna e esperamos receber futuros residentes em nossa galeria de vendas para que possam vivenciá-lo."

As vendas serão lideradas pela Fortune International Realty, com preços que variam de US$ 350.000 a US$ 700.000. Para informações adicionais, acesse district225miami.com. Para programar uma visita, entre em contato com Jennifer Lopez, diretora de vendas (305) 202-2574.

Sobre o The Related Group

Fundado em 1979, o The Related Group é o principal desenvolvedor de vida metropolitana sofisticada da Flórida e um dos maiores conglomerados imobiliários do país. Desde a sua criação, a empresa privada construiu, reabilitou e geriu mais de 100.000 unidades condominiais, de aluguel e comerciais. A empresa é um dos maiores empreendimentos de propriedade hispânica dos Estados Unidos com um portfólio de desenvolvimento superior a 40 bilhões de dólares ao longo de mais de 40 anos.

O The Related Group obteve status internacional por seus projetos visionários e desenvolvimento de condomínios de luxo, aluguéis de mercado, centros de utilização mista e propriedades acessíveis, muitas vezes em bairros emergentes que afetam a vida de toda a comunidade. O The Related Group redefiniu o setor imobiliário por meio da diversificação tanto dos seus produtos quanto de seus compradores, expandindo-se internacionalmente, ao mesmo tempo em que patrocina instalações de arte pública que aumentam a cultura e as paisagens das ruas.

Atualmente, o The Related Group tem mais de 70 projetos em diferentes fases de desenvolvimento.

FONTE BH Group

SOURCE BH Group