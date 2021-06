Relatório App Annie e IDC revela que no primeiro trimestre os consumidores gastaram USD 1,7 bilhão por semana em jogos para dispositivos móveis

SÃO FRANCISCO, 15 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa de dados e análises móveis App Annie, impulsionada por IA divulgou hoje, em parceria com a IDC, o relatório Gaming Spotlight 2021.

Os gastos em celular deverão aumentar sua liderança para mais de 2,9x em relação aos jogos de desktop e 3,1x a mais do que os consoles de jogos domésticos. Um ano após a pandemia, a demanda por jogos para celulares continua a aumentar. Globalmente, os usuários baixaram 30% mais jogos para celular por semana no primeiro trimestre de 2021 em comparação com os níveis pré-pandemia, contabilizando mais de um bilhão de jogos por semana. No primeiro trimestre de 2021, os consumidores gastaram USD 1,7 bilhão por semana em jogos para celular no iOS e Google Play, um aumento de 40% em comparação aos níveis pré-pandemia.

Os resultados selecionados incluem:

Américas e Europa tiveram o maior crescimento na participação de mercado para gastos globais de consumo: EUA e Alemanha lideraram o crescimento na América do Norte e Europa Ocidental, respectivamente, do primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021. A APAC ainda compõe cerca de metade dos gastos com jogos para celular no primeiro trimestre de 2021

EUA e Alemanha lideraram o crescimento na América do Norte e Europa Ocidental, respectivamente, do primeiro trimestre de 2020 ao primeiro trimestre de 2021. A APAC ainda compõe cerca de metade dos gastos com jogos para celular no primeiro trimestre de 2021 Os editores adotam recursos de plataforma cruzada: jogos com melhor receita, incluindo Lineage M , Lords Mobile , Roblox e PUBG Mobile alavancaram experiências de multiplataforma que se traduziram em potencial de engajamento e monetização de longo prazo

, , e alavancaram experiências de multiplataforma que se traduziram em potencial de engajamento e monetização de longo prazo Os recursos de cross-play reinam absolutos: Games com a capacidade de acessar várias plataformas ganharam popularidade. O Genshin Impact se tornou um sucesso global em dispositivos móveis, PC e consoles como resultado de uma implementação bem executada de múltiplas plataformas

Games com a capacidade de acessar várias plataformas ganharam popularidade. O Genshin Impact se tornou um sucesso global em dispositivos móveis, PC e consoles como resultado de uma implementação bem executada de múltiplas plataformas O apetite por jogos hipercasuais e de simulação aumentou: Os subgêneros que observaram o maior crescimento na participação de mercado por downloads foram Hipercasuais (+6,7pts), Infantis (+1,0pts), Simulação (+0,6pts) e Corrida (+0,3pts)

Os subgêneros que observaram o maior crescimento na participação de mercado por downloads foram Hipercasuais (+6,7pts), Infantis (+1,0pts), Simulação (+0,6pts) e Corrida (+0,3pts) Jogos de streaming aumentaram o engajamento e a monetização: aplicativos como Discord e Twitch tiveram engajamento elevado por usuário em abril de 2021, à medida que os hábitos de jogos por streaming se firmaram em um ano de pandemia

"A plataforma de smartphones trouxe a alegria dos jogos para os usuários globais a uma taxa sem precedentes. Esta é uma das maiores e mais fortes verticais de crescimento do setor de aplicativos. A funcionalidade da plataforma cruzada impulsionará a aceleração — permitindo que uma experiência de qualidade no console esteja no bolso de todos os proprietários de smartphones", disse Junde Yu, MD of Gaming no App Annie

Leia todos os destaques dos jogos aqui.

Sobre a App Annie

A App Annie é a plataforma de dados e análises para celulares mais confiável do setor. Nossa missão é ajudar os clientes a criar experiências vencedoras em dispositivos móveis e alcançar a excelência.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/653562/App_Annie_Logo.jpg

FONTE App Annie

Related Links

http://www.appannie.com



SOURCE App Annie