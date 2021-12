Relatório Crisis24: principais ameaças a empresas e cidadãos descritos no 2022 Global Foreign and Risk Assessment Maps

MONTREAL, 7 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa líder global em gestão de riscos Crisis24, pertencente à GardaWorld, divulgou seu relatório anual de previsão global que oferece insights e análises de especialistas para 2022 para empresas e organizações que buscam proteger seus funcionários e operações, independentemente de sua localização ou circunstâncias.

A inteligência abrangente em todas as categorias de risco é compilada por mais de 120 especialistas em inteligência com base em quatro continentes, usando centros de operações globais 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o respaldo de tecnologia avançada, inteligência com curadoria e tecnologias sofisticadas para permitir que as marcas e organizações mais disruptivas do mundo operem de forma eficaz.

Com base em mais de 20.000 fontes em mais de 25 idiomas diferentes, a equipe monitora e analisa desenvolvimentos globais e riscos relacionados à geopolítica, meio ambiente, saúde, cadeia de suprimentos, sequestro, terrorismo e muito mais. A análise da Crisis24 abrange regiões geográficas, incluindo Américas, Europa/CIS*, Oriente Médio e Norte da África, Ásia e África.

Os principais tópicos analisados na Previsão Global de 2022 incluem:

Impactos contínuos do COVID-19 no que se refere à variante Ômicron, recuperação geral, preocupações com vacinas, agitação política e instabilidade econômica em todo o mundo

Imprevisibilidade do risco da cadeia de abastecimento global, escassez de aviação

Problemas geopolíticos que levarão ao aumento contínuo da agitação política, manifestações organizadas

Impacto no ambiente de negócios da África como resultado do aumento da instabilidade política

Ameaça crescente de sequestro por resgate, especialmente na África, México e Haiti

As principais implicações para o Afeganistão, à medida que o domínio do Talibã continua em toda a região

Tendências pós-pandemia no setor de proteção executiva

"À medida que continuamos a redefinir o setor de gestão de riscos integrado com recursos líderes e inteligência incomparável, a previsão global anual da Crisis24 é uma referência vital às ameaças e riscos complexos que podemos prever em uma escala global no novo ano", declarou Mike Susong, vice-presidente sênior da Global Intelligence. "A profundidade da experiência e das capacidades de análise que nossa equipe oferece por meio deste relatório anual e os mapas de risco que o acompanham são essenciais para apoiar as necessidades estratégicas das organizações, uma vez que elas continuam focadas em manter seus funcionários e ativos seguros e garantir a continuidade dos negócios em 2022."

*Comunidade dos Estados Independentes, que inclui Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Moldova, Rússia, Tajiquistão e Uzbequistão.

Estamos disponíveis para falar com a imprensa sobre os mapas globais de previsão e avaliação de riscos de 2022, com nossos especialistas em inteligência da Crisis24 disponíveis para compartilhar percepções sobre o significado das conclusões do relatório.

O relatório completo está atualmente disponível para os clientes da Crisis24. Outras empresas e mídia podem acessar o resumo executivo dos achados e mapas do relatório clicando aqui. Caso tenha interesse em acessar o relatório completo, entre em contato com [email protected].

