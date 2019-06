Relatório de cores HONOR 20: "positividade" em alta em Londres e Milão, capitais da moda

No entanto, apesar do poder positivo das cores, nós não observamos as cores que nos rodeiam, pois estamos sempre ocupados, com pressa ou distraídos. Menos de 1 em cada 3 (30%) pessoas em Milão e Londres sempre prestam atenção nos tons que melhoram o humor no mundo ao seu redor.

O relatório de cores HONOR 20 foi concebido para desafiar esse panorama e estimular as pessoas a absorverem as maravilhas das cores ao seu redor e utilizarem a tecnologia moderna da câmera profissional HONOR 20 – aproveitando a possibilidade de afetar sua vida de maneira positiva.

O relatório de cores HONOR 20 constatou que dois terços (66%) das pessoas acreditam que as cores que usam podem causar uma primeira impressão, e mais da metade (53%) acredita que as outras pessoas formam opiniões sobre elas com base nas cores de suas roupas.

A especialista em cores Jules Standish – uma verdadeira autoridade em tendências de cores – explica que as cores são poderosas porque provocam reações emocionais, não racionais, em nosso cérebro:

"A primeira impressão é importante, e a moda é a melhor forma de mostrar ao mundo quem você é. Roupas e acessórios azuis transmitem uma imagem de confiança, diplomacia e segurança – perfeito para entrevistas de emprego. Preto no primeiro encontro transmite mistério e garante que você mantenha as emoções sob controle, para revelar mais sobre sua verdadeira natureza em outro estágio da relação. Por outro lado, roupas vermelhas no primeiro encontro transmitem paixão e empolgação, além de chamar a atenção."

Para estimular as pessoas a testemunharem e capturarem as maravilhas que as rodeiam, a HONOR lançou, na noite passada, a HONOR 20 series. Integrada a um smartphone com a melhor câmera Al quad da categoria, a nova tecnologia tem o desempenho de uma DSLR, com a comodidade e o estilo de um smartphone. Com quatro lentes diferentes, ela permite que os usuários transformem um momento mágico em fotografia ou vídeo, tanto de dia como de noite.

George Zhao, presidente da HONOR, afirmou: "Na HONOR, reconhecemos a importância das cores. A HONOR 20 series conta com a tecnologia de câmera mais avançada para ajudar os usuários a vivenciarem as maravilhas do mundo de uma forma totalmente nova. A HONOR entende que as cores não se resumem a algo que vemos – é algo que sentimos – e essa visão foi essencial para o design e o desempenho do novo smartphone".

O lema "sempre melhor" da HONOR pode ser observado no design inovador e nas cores exclusivas do novo smartphone HONOR 20 – Phantom Black e Phantom Blue. Essas cores incríveis foram aprimoradas pela mágica do design holográfico dinâmico de ponta. Essa parte traseira de vidro holográfica e dinâmica foi feita em um processo de duas fases, possibilitado pela tecnologia Triple 3D Mesh da HONOR, pioneira no setor. A camada mais profunda foi criada com o uso de uma técnica precisa. Ela está integrada com milhões de prismas minúsculos, que parecem pedaços de diamante. O resultado é um efeito óptico de profundidade, que faz com que a HONOR 20 Series se destaque dos modelos anteriores.

