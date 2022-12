Relatório de Finanças e Desenvolvimento Global IFF 2022: Espera-se que a economia global cresça 2,8% em 2023, excluindo o impacto da pandemia

Com a mesma exclusão, a economia da China está no caminho certo para se expandir 4,6%

GUANGZHOU, China, 5 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- A economia global deve crescer 2,8% em 2023, já que a economia chinesa deve crescer 4,6% no próximo ano, de acordo com as previsões feitas pelo Relatório Global de Finanças e Desenvolvimento 2022 do International Finance Forum (IFF divulgado na reunião anual do IFF 2022 na sexta-feira.

O relatório estima que a economia chinesa crescerá 3,3% em 2022.

As economias desenvolvidas crescerão 1,2%, enquanto os países em desenvolvimento se expandirão 3,9% no próximo ano, afirma o relatório.

A inflação global, a pandemia em curso e as tensões geopolíticas são as principais razões para a desaceleração global em 2022, disse o Prof. Song Min, membro do Comitê Acadêmico do IFF e reitor da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade de Wuhan, principal autor do relatório.

A economia chinesa se recuperará no final de 2022 e início de 2023 conforme o país ajusta suas medidas de controle da Covid de acordo com o relatório.

O relatório prevê que a economia global permaneça fraca em 2023, uma vez que o aperto monetário nos países desenvolvidos para conter a inflação desacelerará o crescimento, o que pode atrasar ainda mais o crescimento econômico nos países em desenvolvimento.

Para impulsionar o crescimento, o IFF recomenda algumas medidas políticas, incluindo o ajuste da China em seus controles de pandemia, as políticas monetárias moderadas pelos bancos centrais, o estímulo do crescimento interno por países em desenvolvimento e a aceleração da transição verde e o fortalecimento da cooperação internacional.

Este é o segundo relatório anual do IFF sobre a economia global. O relatório tem duas seções: a primeira parte oferece uma análise e perspectiva da economia global, enquanto a segunda parte oferece uma avaliação da economia digital global e insights sobre um novo impulso de crescimento dos mercados financeiros globais.

O International Finance Forum (IFF) é uma organização internacional independente sem fins lucrativos, não oficial fundada em outubro de 2003 por líderes da China, dos EUA, da UE e dos outros países da G20, em conjunto com economias emergentes e líderes de várias organizações internacionais, incluindo a ONU, o Banco Mundial e o FMI.

