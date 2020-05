Relatório de Responsabilidade Social Corporativa anual da Shanghai Electric destaca marcos de 2019

XANGAI, 3 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), principal fabricante e fornecedora mundial de geração de energia e produção de equipamentos industriais, divulgou seu Relatório de Responsabilidade Social Corporativa de 2019, destacando seu compromisso com a responsabilidade social corporativa e os avanços essenciais realizados em 2019. As estratégias de RSC da empresa foram elaboradas para minimizar possíveis impactos desfavoráveis de seus produtos e operações e também para ativar o propósito da marca, que é ("Capacitar o setor global, tornar a vida mais inteligente" ("Empower global industry, Make life smarter").

"Foi um ano notável para a Shanghai Electric, porque a empresa fez grandes descobertas tecnológicas em muitos campos, tais como turbinas de gás, bombas principais de energia nuclear, energia de carvão limpa altamente eficiente, energia eólica offshore, impressão em 3D e baterias de fluxo", disse o presidente do Conselho e presidente-executivo da Shanghai Electric, Zheng Jianhua. "Nossos empregados são sempre a força motriz primária por trás de tudo isso e é vital para nós fortalecer o vínculo com nossos trabalhadores em todo o mundo, através de reformas efetivas dos mecanismos de participação nos lucros e gestão centrada no ser humano".

Inovação em mecanismos de participação nos lucros

Para atrair e reter talentos, a Shanghai Electric adotou um plano de incentivo baseado em participação acionária em maio de 2019. Ele consiste de unidades de ações restritas (que não podem ser negociadas no mercado de capitais) do tipo A-share, que têm funcionado como um estímulo do lado da oferta ao crescimento econômico, o que beneficia os empregadores e os trabalhadores. Através desse plano, 2.194 empregados da Shanghai Electric podem receber incentivos de desempenho, em um total de 134 milhões de unidades de ações restritas, na esperança de reforçar os esforços e o compromisso da equipe.

Transformação digital

A Shanghai Electric lançou sua Internet Industrial "SEunicloud Platform" para forçar os limites de mentes e máquinas. A plataforma representa um passo significativo na transformação digital da empresa. As unidades empresariais emergentes da Shanghai Electric, incluindo baterias de armazenamento e fabricação inteligente, também tiveram a escala aumentada em 30%, através de fusões e aquisições de alavancagem, joint ventures, capital de risco e maior investimento em pesquisa e desenvolvimento.

Prática de EHS

Com o objetivo de proteger a segurança dos empregados, a Shanghai Electric estabeleceu um sistema de gestão de saúde e segurança, que se refere a uma variedade de regulamentações de saúde e segurança ocupacional. Das empresas afiliadas da Shanghai Electric, 80% receberam o certificado dos Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS18001 – Occupational Health and Safety Management Systems) até o final de 2019.

Comitês de Proteção Ambiental também foram estabelecidos em vários mercados regionais pelo mundo, para aperfeiçoar a execução do guia do Meio Ambiente, Saúde e Segurança (EHS – Environment Health Safety). Eles aumentam a capacidade da empresa de responder rapidamente a riscos, tais como o surto de coronavírus (Prática de EHS na usina de energia solar concentrada do projeto híbrido de 700 MW CSP + 250MW PV em Dubai). Eles resultaram em um recorde de sucesso comprovado: a taxa de acidentes fatais e de ferimentos graves nos locais de construção se manteve zero no ano passado.

Comunidade mais forte

Com a "Casa do Empregado" ("Employee Home") estabelecida em sete locais de projetos de engenharia internacionais, fora da China, a Shanghai Electric forneceu uma área comum para empregados de origens culturais diferentes se comunicarem, socializarem e se entreterem. A empresa também fortaleceu o vínculo entre ela e os residentes locais, como um espaço comunitário internacional e multifuncional.

Proteção verde e ambiental

A Shanghai Electric implementou o sistema "SEC-LOVE" dentro da empresa, para assegurar que todos os departamentos se alinhem com uma posição amigável ao meio ambiente. Até agora, 80% das empresas afiliadas da Shanghai Electric receberam o certificado do Sistema de Gestão Ambiental (EMS) ISO14001. Projetos como o projeto energético de incineração de resíduos de Nantong, em Jiangsu, a estação de energia eólica de Dongtai, em Jiangsu, e a estação de energia fotovoltaica em Anhui Huaibei demonstraram a firme crença da empresa no futuro da energia limpa.

Responsabilidade social

Em novembro de 2019, a Shanghai Electric doou materiais de ensino a uma Escola de Ensino Fundamental na cidade de Zubaidiya, na Província de Wassit. Isso representou mais um marco no progresso da empresa em seu plano para se tornar uma força ativa e entusiasta em esforços de desenvolvimento que ajudem a comunidade local. No final de 2019, as empresas da Shanghai Electric no exterior empregaram mais de 4.200 trabalhadores locais em diversas partes do mundo.

Após o surto de pandemia em janeiro, a Shanghai Electric doou máscaras cirúrgicas para a Fuji Electric Japan, para a Usina de Energia Térmica de Wassit no Iraque e para o Projeto Integrado de Energia de Carvão Mineral no Bloco-1 de Thar, entre outros.

