Relatório ESG de 2021 divulgado pela Gotion High-tech demonstra que a empresa implementou estratégia de ESG e, de forma síncrona, criou uma Gotion sustentável de ciclo de vida completo

HEFEI, China, 29 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- A Gotion High-tech divulgou recentemente o relatório financeiro anual de 2021. Ele mostra que a empresa implementou o desenvolvimento de baixo carbono por meio de escritórios verdes, energia solar fotovoltaica, transformação de equipamentos, entre outras medidas. Além disso, ela doou um total de 12,08 milhões de yuans para cumprir sua responsabilidade social corporativa.

Durante o período do relatório, a empresa respondeu ativamente à meta global de neutralidade de carbono, praticou firmemente a missão de "tornar a energia verde acessível e sustentável", adotou liderança sustentável, desenvolvimento de baixo carbono, continuou investindo em conservação de energia e proteção ambiental, promoveu o desenvolvimento de alta qualidade e proteção ambiental ecológica, e criou uma Gotion sustentável em todo o ciclo de vida.

A Gotion High-Tech estabeleceu um layout de toda a cadeia da indústria a partir da "reciclagem final do material da bateria do usuário final", e alcançou a reciclagem e a utilização de recursos para o armazenamento de energia e, finalmente, para a recuperação de energia. A base de matéria-prima de minério de lítio em Yichun, a fábrica de anodo de carbono zero na Mongólia Interior, e os projetos de reciclagem de baterias em Feidong e Lujiang são as medidas tomadas pela Gotion para desenvolver indústrias verdes e de baixo carbono. Além disso, ao defender escritórios verdes, projetos solares fotovoltaicos, projetos de melhoria contínua do método lean, atualização e renovação de equipamentos na produção diária, operação e gestão, a taxa anual de consumo de energia diminuiu 23%. No processo de fabricação de baterias, foram adotadas práticas de manufatura sustentável e livre de poluição, além do projeto de otimização de componentes para reduzir os custos de embalagens nos estágios de módulo e da bateria. Com isso, as emissões anuais de dióxido de carbono tiveram redução total de 27.869 toneladas.

Além de criar o valor comercial, a Gotion High-tech também considera que assumir ativamente a responsabilidade social é parte importante do círculo virtuoso de operação e gestão. Em 2021, a Gotion doou um total de 12,08 milhões de yuans por meio do combate às enchentes, ações de caridade na área de educação e doações para o bem-estar público.

FONTE Gotion High-tech

SOURCE Gotion High-tech