Relatório KnowBe4 relata melhoria geral na cultura de segurança em todo o mundo

As descobertas globais do Relatório de Cultura de Segurança de 2022 indicam que grandes organizações relataram melhores atitudes e comportamentos do que organizações menores em relação à cultura de segurança, mas as pequenas organizações pontuaram melhor em todas as outras dimensões da cultura de segurança

BAÍA DE TAMPA, Fla., 30 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A KnowBe4, fornecedora da maior plataforma de treinamento de conscientização de segurança e phishing simulado do mundo, anunciou hoje que seu braço de pesquisa, KnowBe4 Research, lançou o Relatório de Cultura de Segurança de 2022, que analisou as tendências na cultura de segurança pela primeira vez e descobriu que a segurança a cultura ao redor do mundo geralmente melhorou.

Cultura de segurança são as ideias, costumes e comportamentos sociais de uma organização que influenciam sua segurança. O Relatório de Cultura de Segurança KnowBe4 2022 analisou as sete dimensões diferentes da cultura de segurança (Atitudes, Comportamentos, Cognição, Comunicação, Conformidade, Regras e Responsabilidades) em todas as regiões e indústrias em todo o mundo.

As principais conclusões do relatório incluem:

Na África há tradição e interesse pela cultura de segurança, especialmente na África do Sul, onde foi alcançado um nível mais alto de cultura de segurança.

Na Ásia, há uma grande variação nas pontuações da cultura de segurança entre os países. Enquanto o Japão está indo razoavelmente bem, países como Malásia e Indonésia mostram um índice de cultura de segurança alarmantemente baixo.

Na Europa, tanto a Suécia quanto a Irlanda são frequentemente consideradas tecnologicamente avançadas. Juntamente com esses dois países, Itália e Bulgária também pontuaram mais alto em cultura de segurança.

Nos Estados Unidos, há diferenças na cultura de segurança com base no tamanho da organização, com pequenas organizações superando organizações maiores.

A cultura de segurança na Oceania mostra que a Austrália e a Nova Zelândia são bastante diferentes uma da outra, e nenhuma delas está indo muito bem.

A América Central e do Sul estão começando a medir a cultura de segurança, com mais países dessas regiões sendo adicionados a cada ano.

"A cultura de segurança envolve como as pessoas pensam e abordam um ambiente mais seguro e este relatório se concentra nesses elementos-chave", disse Perry Carpenter, desenvolvedor-chefe e diretor de estratégia da KnowBe4. "Nos novos dados de tendências, que analisaram a cultura de segurança nos últimos dois a três anos, a cultura de segurança melhorou em todas as regiões e indústrias em geral. Essa foi a descoberta mais promissora de nossa pesquisa e enfatiza que a cultura de segurança deve ser vista como um ativo crítico usado para reduzir riscos e melhorar a segurança. Além disso, as recomendações do KnowBe4 para treinamento contínuo de conscientização de segurança e avaliações de spear phishing, assim como as ferramentas de medição oferecidas pela organização, como a Pesquisa de Cultura de Segurança, estão ajudando a criar uma cultura de segurança mais forte em todo o mundo."

O Relatório de Cultura de Segurança de 2022 inclui respostas de mais de 530.000 funcionários em 2.910 organizações em todo o mundo que também são clientes da KnowBe4 e completaram a Pesquisa de Cultura de Segurança. Para baixar o Relatório de Cultura de Segurança KnowBe4 2022, visite https://www.knowbe4.com/organizational-cyber-security-culture-research-report.



