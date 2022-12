Relatório "Panorama Global de Fraude e Identidade", da LexisNexis Risk Solutions, revela aumento de fraudes à medida que as transações digitais dominam o mercado global

Os ataques de bots no comércio eletrônico aumentaram 155% na comparação anual; empresas de base digital foram os maiores alvos

ATLANTA, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A LexisNexis® Risk Solutions divulgou os resultados de seu primeiro relatório "Panorama Global de Fraude e Identidade", explorando pesquisas e insights de especialistas do setor sobre estatísticas e tendências recentes dos já reconhecidos estudos "O Real Custo das Fraudes" e dados de mais de 39 bilhões de transações da LexisNexis® Digital Identity Network® no período de janeiro a junho de 2022.

O relatório demonstra como as transações digitais dominaram o mercado global à medida que a tendência impulsionada pela pandemia de migração dos consumidores para interações online tornou-se um comportamento comum. As transações digitais na LexisNexis Digital Identity Network aumentaram 37% no primeiro semestre deste ano comparado ao mesmo período de 2021.

O crescimento das transações digitais impulsionadas pela pandemia continuou a atrair ataques de fraude, com empresas globais registrando um salto de 32% na taxa de ataques iniciados por humanos no período analisado, enquanto os ataques de bots automatizados de alta velocidade aumentaram 38%.

As transferências para canais móveis continuaram a aumentar, atingindo 76% de todas as transações na Rede de Identidade Digital. Os consumidores hoje usam em média quatro dispositivos conectados para facilitar as transações da economia digital. A adição de novos canais de comércio eletrônico por meio de marketplaces e dentro do ecossistema bancário, juntamente com uma proliferação de opções de pagamento, como Compre Agora, Pague Depois (BNPL, na sigla em inglês), carteiras digitais e QR Code, contribuíram para um crescimento nas transações através de canais móveis.

À medida que os consumidores adotam vários canais digitais e formatos de pagamento, eles esperam uma experiência positiva e medidas de segurança confiáveis em cada ponto de contato. As soluções de identificação e autenticação em toda a jornada do cliente estão se tornando obrigatórias, pois os fraudadores criam estratégias de ataque em todas as etapas. Uma em 12 novas aberturas de conta e uma em 20 redefinições de senha representam um ataque.

Uma maior conectividade está levando os malfeitores a desenvolver continuamente novos métodos e expandir a complexidade e a escala de seus ataques. Os cibercriminosos lançam rapidamente ataques complexos no elo mais fraco da rede omnicanal, visando indivíduos que são mais novos em transações online e com menos consciência sobre segurança cibernética, além de empresas que, na pressa de fornecer aos consumidores opções de transações digitais, não implantaram defesas adequadas.

Violações de segurança cibernética em larga escala e a recente evolução digital criaram uma incubadora ideal para os golpes se desenvolverem e prosperarem com o roubo de identidade. Estudos mostram que otimizar as abordagens de verificação de identidade leva a ecossistemas omnicanal mais seguros.

Principais Conclusões do Relatório "Panorama Global de Fraude e Identidade" da LexisNexis Risk Solutions:

Os ataques de bots continuam aumentando : as empresas em todo o mundo experimentaram um aumento de 38% nos ataques de bots maliciosos no primeiro semestre do ano ante o mesmo período de 2021. As empresas de comércio eletrônico, em particular, enfrentam uma ameaça maior, com a taxa de ataque de bots crescendo 155% no período. Regionalmente, a EMEA (Europa, Oriente Médio e África) registrou o maior crescimento no volume de bots (98%), seguida pela América Latina (83%).

: as empresas em todo o mundo experimentaram um aumento de 38% nos ataques de bots maliciosos no primeiro semestre do ano ante o mesmo período de 2021. As empresas de comércio eletrônico, em particular, enfrentam uma ameaça maior, com a taxa de ataque de bots crescendo 155% no período. Regionalmente, a EMEA (Europa, Oriente Médio e África) registrou o maior crescimento no volume de bots (98%), seguida pela América Latina (83%). Ataques iniciados por humanos também continuam a crescer : a taxa de ataques iniciados por humanos cresceu 32% globalmente. A América do Norte apresentou o maior aumento anual (52%), seguida pela EMEA (19%).

: a taxa de ataques iniciados por humanos cresceu 32% globalmente. A América do Norte apresentou o maior aumento anual (52%), seguida pela EMEA (19%). A fraude evolui com novos métodos de pagamento : o aumento da adoção e a forte demanda por métodos de pagamento sem contato na região Ásia-Pacífico (APAC) são os principais fatores para o aumento da fraude de QR Code. Os pagamentos por QR Code e as transferências peer-to-peer estão se tornando os principais canais de pagamento no Sudeste Asiático e na Índia. O Compre Agora, Pague Depois (Buy Now, Pay Later, na expressão em inglês) está ganhando força globalmente e principalmente na região EMEA, levando a um aumento na fraude de abertura de novas contas.

: o aumento da adoção e a forte demanda por métodos de pagamento sem contato na região Ásia-Pacífico (APAC) são os principais fatores para o aumento da fraude de QR Code. Os pagamentos por QR Code e as transferências peer-to-peer estão se tornando os principais canais de pagamento no Sudeste Asiático e na Índia. O Compre Agora, Pague Depois (Buy Now, Pay Later, na expressão em inglês) está ganhando força globalmente e principalmente na região EMEA, levando a um aumento na fraude de abertura de novas contas. Riscos em toda a jornada do cliente: as redes de fraude são cada vez mais industrializadas e difundidas no ecossistema digital omnicanal, levando a um aumento dramático de golpes, incluindo engenharia social, roubo de identidade, redefinição de senha e fraude de controle de conta. O risco crescente de fraude de controle de conta é uma das maiores ameaças, já que as taxas de ataque de logins de aplicativos móveis aumentaram 211% em relação ao ano anterior.

as redes de fraude são cada vez mais industrializadas e difundidas no ecossistema digital omnicanal, levando a um aumento dramático de golpes, incluindo engenharia social, roubo de identidade, redefinição de senha e fraude de controle de conta. O risco crescente de fraude de controle de conta é uma das maiores ameaças, já que as taxas de ataque de logins de aplicativos móveis aumentaram 211% em relação ao ano anterior. A verificação de identidade continua sendo o principal obstáculo : a verificação de identidade do cliente continua sendo um grande desafio para empresas globais na América Latina, APAC, EMEA e NAM (sigla para América do Norte e inclui Estados Unidos e Canadá). Empresas globais citaram dados limitados de terceiros em tempo real (46%) e rastreamento limitado de transações em tempo real (43%) como os dois maiores desafios na verificação da identidade do cliente em canais online.

: a verificação de identidade do cliente continua sendo um grande desafio para empresas globais na América Latina, APAC, EMEA e NAM (sigla para América do Norte e inclui Estados Unidos e Canadá). Empresas globais citaram dados limitados de terceiros em tempo real (46%) e rastreamento limitado de transações em tempo real (43%) como os dois maiores desafios na verificação da identidade do cliente em canais online. Redes de fraude industrializadas atacam empresas além-fronteiras: os fraudadores trabalham em redes complexas. Cada pedaço de dados usado está vinculado ao próximo pedaço de dados valioso em uma escala global em massa. Portanto, empresas e indústrias precisam de maior colaboração globalmente para combater a rede de fraudes, mas também para entender quem são os consumidores confiáveis. Ganhar visibilidade de consumidores confiáveis permite que as empresas abram novos canais de receita e vendam mais para uma base de consumidores leais.

"A fraude digital continuou a crescer à medida que as economias em todo o mundo foram reabertas em 2022, conforme antecipamos em nosso Relatório de crimes cibernéticos do segundo semestre de 2021 com base nas tendências iniciais nos EUA e na região EMEA. A última onda de golpes mostra como o cenário das fraudes continuará a se transformar. As organizações precisam usar modelos flexíveis de prevenção de fraude juntamente com uma abordagem de autenticação adaptável", disse Stephen Topliss, vice-presidente de fraude e identidade da LexisNexis Risk Solutions.

"O uso da inteligência de identidade digital pode melhorar a experiência ominicanal do consumidor, fornecendo uma visão unificada e persistente dos riscos associados, ajudando a impulsionar as taxas de conversão, a satisfação e a fidelidade do cliente. Uma abordagem de solução profunda em camadas, combinando biometria comportamental com dados globais de identidade digital e autenticadores adequados ao risco, permite que as empresas tomem decisões com base no risco com confiança, ao mesmo tempo em que oferecem uma jornada de cliente adequada em termos de atrito".

Baixe uma cópia do Relatório "Panorama Global de Fraude e Identidade" (em inglês).

Metodologia

O "Real Custo da Fraude Global", da LexisNexis Risk Solutions, é uma extensa pesquisa com 2.952 executivos de risco e fraude nos segmentos de varejo, comércio eletrônico e serviços/empréstimos financeiros nas regiões da América Latina, APAC, EMEA e América do Norte.

O relatório também foi baseado em transações e ataques detectados pela LexisNexis Digital Identity Network (a Rede de Identidade Digital) de janeiro a junho de 2022, durante a análise quase em tempo real das interações do consumidor em toda a jornada online, desde novas criações de contas até logins, pagamentos e outras transações como redefinições de senha e transferências. As transações são analisadas quanto à legitimidade com base em centenas de atributos, incluindo identificação do dispositivo, geolocalização, histórico anterior e análise comportamental. Os clientes da LexisNexis Risk Solutions se beneficiam de uma visão global dos riscos, alavancando regras globais dentro de políticas sob medida que são ajustadas especificamente para seus negócios.

Sobre a LexisNexis Risk Solutions

A LexisNexis® Risk Solutions aproveita o poder dos dados e da análise avançada para fornecer insights que ajudam empresas e entidades governamentais a reduzir riscos e melhorar as decisões para beneficiar as pessoas em todo o mundo. Fornecemos soluções de dados e tecnologia para uma ampla gama de indústrias, incluindo seguros, serviços financeiros, saúde e governo. Com sede na região metropolitana de Atlanta, Geórgia, temos escritórios em todo o mundo e fazemos parte da RELX, um fornecedor global de ferramentas de análise e decisão baseadas em informações para clientes profissionais e empresariais. Para obter mais informações, visite www.risk.lexisnexis.com e www.relx.com.

