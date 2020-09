Relatório semestral da Shanghai Electric mostra grande crescimento na demanda por energia renovável

XANGAI, 10 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), líder mundial na fabricação e fornecimento de equipamentos de geração de energia elétrica, equipamentos industriais e serviços de integração, divulgou recentemente seu Relatório Financeiro Semestral de 2020.

Principais conclusões do relatório financeiro semestral 2020 da Shanghai Electric

Aumento da receita bruta ano a ano de 0,53%

Aumento combinado de novos pedidos de equipamentos de energia, serviços de integração e equipamentos industriais de 40,75%

Aumento nos pedidos de energia eólica de 505,84%

Foco crescente no setor de digitalização industrial e desenvolvimento de cidades inteligentes

Representando crescimento de 0,53%, o aumento da receita bruta de quase RMB 280 milhões foi marcado por um grande número de novos pedidos de equipamentos de energia, serviços de integração e equipamentos industriais. O maior crescimento foi observado em novos pedidos no setor de equipamentos de energia, que mais que duplicaram desde o mesmo período em 2019, para mais de RMB 52 bilhões. Para os outros setores importantes, o equipamento industrial registrou RMB 27 bilhões em novos pedidos e os pedidos de serviços de integração aumentaram em RMB 2 bilhões a partir do primeiro semestre de 2019, para quase RMB 29 bilhões em novos pedidos.

Sustentando o grande crescimento do setor de equipamentos de energia nos primeiros 6 meses de 2020, novos pedidos de novos equipamentos de energia saltaram para RMB 47 bilhões. Utilizados principalmente no armazenamento de energia e na produção de eletricidade por meio da energia solar, eólica e biomassa, esses pedidos de equipamentos representaram cerca de 80% do total do setor. Os 20% restantes foram para a produção tradicional de energia a partir de carvão, gás e energia nuclear.

Dentro da nova energia, os pedidos de equipamentos de energia eólica aumentaram 505,84% com relação ao ano anterior. Esse aumento foi em parte devido a avanços tecnológicos no desenvolvimento e produção da turbina eólica operacional de mais alta capacidade da China, a turbina offshore de 8MW-167, e o anúncio em junho da intenção do Grupo de fazer um IPO de sua divisão de energia eólica. Além da energia eólica, a Shanghai Electric também tem se concentrado em equipamentos de energia nuclear, com aumento registrado de 244,8% de novos pedidos no primeiro semestre de 2020. Todos esses desenvolvimentos refletem o foco da Shanghai Electric em capturar o enorme mercado emergente de soluções de energia nova e renovável.

Além das energias renováveis, a Shanghai Electric também está focada na engenharia do futuro das cidades inteligentes. Identificando quatro principais áreas técnicas a serem transformadas, o Grupo tem trabalhado com autoridades governamentais locais e outros grandes parceiros locais para tornar realidade as cidades inteligentes. Por meio da construção da cidade, do fornecimento, da fabricação e do transporte de soluções inteligentes de energia, a Shanghai Electric está pronta para desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento das futuras cidades inteligentes da China.

Devido a esse foco, o desenvolvimento em fabricação, transporte e serviços inteligentes também aparece no Relatório Financeiro Semestral do Grupo, com aumento em novos pedidos de serviços e engenharia de transporte inteligente de mais de 3.716%, chegando a RMB 2,2 bilhões. Composto por quatro áreas principais de serviços digitais: nuvem, cadeia de suprimentos, e-commerce e contratos inteligentes, o Grupo lançou a premiada plataforma de internet industrial SEunicloud, buscando acelerar a evolução do trabalho e reequipar o setor de energia.

