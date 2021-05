Relever les nouveaux défis de l'éducation - Événement spécial de la SDA Bocconi, entièrement en ligne

L'école propose un large éventail de Masters spécialisés, à la fois à temps plein pour les candidats plus jeunes et « Executive » pour les professionnels plus expérimentés. Les programmes de master couvrent des domaines très divers : gestion des arts et de la culture, la mode et le design, la restauration (aliments et boissons) et les produits de luxe, en passant par le marketing, la stratégie, les finances, la santé et les administrations publiques.

L'éducation est aujourd'hui confrontée à des défis complexes. Ce constat est particulièrement vrai pour les formations commerciales : nouveaux paradigmes compétitifs et formats flexibles, technologies d'apprentissage numérique et leur impact, durabilité et besoins en formation continue.

Pour relever les défis de la contemporanéité, le principal moteur de la SDA Bocconi et de l'Université de Bocconi, la stratégie repose sur la formation tout au long de la vie, générant des connaissances pertinentes permettant de favoriser un apprentissage continu.

L'agenda de la journée portes ouvertes comprend le message de bienvenue du doyen, suivi des présentations des directeurs des différents masters :

10 h 30 - 11 h 30 (heure d'été d'Europe centrale) (en italien)

MISA - Master en « Imprenditorialità e Strategia Aziendale » (entrepreneurialisme et stratégie commerciale)

MIMS - Master en « Management per la Sanità » (gestion et santé)

EMMAS - Executive Master en « Management delle Aziende Sanitarie e Socio-Assistenziali » (gestion des autorités sanitaires et assistance sociale)

EMMAP - Executive Master en « Management delle Amministrazioni Pubbliche » (gestion des administrations publiques)

EMF - Executive Master en Finance

11 h 45 - 12 h 45 (heure d'été d'Europe centrale) (en anglais)

MAFED - Master in Fashion, Experience & Design Management (master en gestion de la mode et du design)

MAMA - Master in Arts Management and Administration (master en gestion et administration des arts)

MFB - Master of Management in Food & Beverage (master en gestion des aliments et boissons)

MCF - Master in Corporate Finance (master en finance d'entreprise)

MIHMEP - Master of International Healthcare Management, Economics and Policy (master en politique, économie et gestion des soins de santé à l'international)

EMILUX - Executive Master in Luxury Management (executive master en gestion des produits de luxe)

EMMS - Executive Master in Marketing & Sales (executive master en marketing et ventes)

Au cours de la journée, il sera également possible de prendre des rendez-vous individuels avec les directeurs des masters. Vous pourrez ainsi explorer le contenu du programme souhaité.

